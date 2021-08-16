Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Коргалжынском районе Акмолинской области есть архитектурный памятник – средневековое городище Ботагай, местное население произносит, как Бытыгай. Группа археологов исследовала это средневековое городище, где обнаружили не один ценный артефакт. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии имени Алькея Маргулана филиала в Нур-Султане Сергазы Сакенов.

«Мы исследовали средневековое городище Бытыгай. О нем еще известно из российских источников, также есть в трудах Алькея Маргулана. Это городище находится возле села Коргалжын. Министерство культуры и спорта РК выделило грантовое финансирование на исследование средневекового городища. По археологическим данным, это было развитое средневековое городище, которое функционировало в XIV-XV веке. Оно состояло из производственных кварталов. Есть караван-сарай. Мы исследовали полностью один производственный квартал, было найдено помещение, где обжигали кирпичи, изготавливали глазурь, то есть производили глазированные кирпичи. В помещении есть лестничные проемы. Все кирпичи сохранились до наших дней. Даже пол, стены были сделаны из обожженных кирпичей», - рассказал археолог.

Таким образом, исследуя городище, археологи выявили полный цикл производства от начала выработки сырья до конечной продукции. В помещении также были обнаружены жернова, где готовили сырье, превращали его в порошок.

«Также мы нашли несколько печей для обжига глазури. Одна печь предназначалась для обжига кирпичей. То есть, здесь был развит полный цикл производства кирпичей. Очень важно то, что мы нашли терракотовые кирпичи с узорами разных форм. Есть несколько образцов кирпичей, покрытых глазурью. Глазурь в археологической науке известна, как знаменитая тимуровская глазурь. Она была очень популярна в Самарканде, Бухаре. Вот такой производственный центр был найден на самом крае севера – Сарыарке. Это говорит о том, что XIV-XV веках городище сыграло большую производственную, социальную политическую роль в развитии городской культуры. То есть, эти артефакты служат доказательством тому, что действительно здесь была развита городская культура», - отметил Сергазы Сакенов.

Сейчас благодаря археологическим исследованиям археологи могут с уверенностью говорить о том, что они действительно нашли средневековое городище, которое фиксировалось в древних источниках. Археологи не хотят останавливаться на этом. В дальнейшем планируют глубже изучить городок. Уже визуально на поверхности они заметили крепостные стены, вокруг которых располагался Караван-сарай.

«Самая интересная находка – между жилищем и производственным кварталом был обнаружен сосуд. Сосуд закрыт, в нем содержится жидкость. Жидкость была найдена в сосуде высотой 40 см, плотно закрыта крышкой. Она почти полная. Жидкость темного цвета, густой консистенции. Обнаружение сосуда с жидкостью – величайшая археологическая находка. Даже в Самарканде, Бухаре, Туркестане не было найдено сосуда, который сохранил внутри жидкость. Сейчас мы уже планируем провести биохимический анализ этой жидкости. Эта жидкость хранилась 600-700 лет, если мы датируем памятники XIV-XV веком. Это удивительно, что в сосуде сохранилась жидкость. Думаю, через несколько месяцев узнаем состав этой жидкости: что это за жидкость, для чего использовалась», - поделился археолог.

Еще одна важная находка - погребение человека. Возле производственных центров, по словам археолога, раньше хоронили людей.

«Мы здесь, в Бытыгае, возле производственного центра обнаружили погребение человека. Это тоже археологический материал, который даст нам точную хронологию. Мы сдадим зубы, скелет на анализ. Чуть позже точно можем говорить о том, когда и в какое время существовали тут культура, производственный центр.

По словам археолога, городище Бытыгай возникло на пути ответвления Шелкового пути, то есть здесь проходили караванные пути.

«Возможно, городище возникло на караванных путях, потому что вокруг Бытыгая находим множество следов Караван-сарая. По крайней мере, археологические данные говорят о том, что здесь функционировал и развивался город. Предполагаем, если он располагался на ответвлении Шелкового пути, скорее всего, в найденном сосуде содержится импортное масло. Но сейчас тоже не можем точно утверждать, лишь предполагаем. Точные данные получим после биохимического анализа. Образцы направим в биохимические центры. Опираясь на научные данные, можем сказать, что это за жидкость. Пока думаем, что это было привозное масло», - пояснил Сергазы Сакенов.

Тем не менее, исследование средневекового городища Бытыгай уже свидетельствует о том, что на территории Казахстана и Средней Азии была хорошо развита городская культура.

«Такого сосуда больше нигде не было найдено. Анализ даст нам большую информацию о том, чем торговали люди, какие жизнеобеспечивающие товары были. Мы проведем собственный научный анализ. Обо всех деталях точечно можно рассказать только после изучения», - отметил археолог.

После химического анализа ученые планируют выставить сосуд в музее. По словам Сергазы Сакенова, это будет впервые в Казахстане - 600 лет хранившаяся жидкость. «Это очень редкий экспонат», - заключил он.