Хранилища Центрального госархива РК предельно загружены - Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хранилища большинства государственных архивов в Казахстане загружены на 100%. При этом вопрос финансирования строительства архивов решается крайне медленно. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно оперативным данным местных исполнительных органов, на сегодняшний день всего по республике действуют 223 государственных архивов, в том числе пять республиканских и 218 областных и городов республиканского значения. Объем документов Национального архивного фонда и других архивных документов, хранящихся в государственных архивах страны, составляет порядка 25 млн единиц хранения на различных носителях, в том числе на бумажной основе 98% и 2% - в аудио-визуальном формате», - рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

По словам министра, государственные архивы республики обеспечивают вечное хранение этих документов и их использование. Ежегодно их услугами пользуются сотни тысяч казахстанских и иностранных граждан.

«На сегодняшний день хранилища большинства государственных архивов загружены на 100%. Вопрос финансирования строительства архивов решается крайне медленно. В связи с этим государственные архивы не в состоянии принимать документы от организаций, что чревато утратой ценных исторических источников. К примеру, хранилища Центрального государственного архива РК предельно загружены. Так, в Центральном государственном архиве республики на хранении находятся более 1 млн 500 тыс. дел и документов по истории Казахстана с XVI века по настоящее время, при том, что проектная вместимость рассчитана на 1 млн единиц хранения. Все эти документы хранятся в единственном экземпляре и не имеют аналогов», - отметила Актоты Раимкулова.

Также министр заявила, что требует рассмотрения вопрос строительства в Нур-Султане отдельного архивохранилища на 10 млн единиц хранения, осуществляющего хранение архивных документов Национального архива Республики Казахстан, а также документы Государственного страхового фонда копий документов.

«В целях решения проблемы загруженности архивов Министерством культуры и спорта в декабре 2020 года была подана заявка в Комитет по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на разработку ПСД типовых зданий государственных архивов на 200, 500, 1 млн и 1,5 млн единиц хранения. В свою очередь, МИИР 11 марта 2021 года на основании заявки Министерства культуры и спорта сформирована бюджетная заявка на 2022-2024 годы для разработки типовых проектов зданий государственных архивов.

В случае одобрения РБК заявки, Министерство индустрии и инфраструктурного развития готово в 2022 году разработать типовые проекты архивных зданий в соответствии с установленными требованиями закона», - заключила Актоты Раимкулова.







