Храмы Тараза: две тысячи лет на разных языках здесь возносятся молитвы к Всевышнему

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Испокон веков многие религиозные конфессии присутствовали в Таразе, и в наше время мирно уживаются представители мировых религий, совершают свои ритуалы и молятся на разных языках. О духовных центрах мировых религий ислама, православия и католичества на территории города Тараза – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Это выглядит весьма символично - по центральному проспекту Толе би, по древнему тракту, по которому в древности шествовали караваны купцов, сегодня расположились по соседству центральная мечеть «Һибатулла Тарази» и православный храм Успения Божией Матери. Два главных в Жамбылской области храма мирно перекликаются мусульманскими азанами и звоном православных колоколов.

Древний город Тараз был поликонфессионален, что подтверждается результатами археологических раскопок и исторических изысканий. Здесь обнаруживается присутствие с древних времен и средневековья таких религий, как христианство, ислам, буддизм. Ведь на территории, которую сегодня занимает Жамбылская область, на протяжении столетий бурлила политическая жизнь, создавались и распадались государственные образования, прокладывались торговые пути. По бескрайним песчаным пустыням, привольным ковыльным степям носились воинственные полчища. Эта земля слышала топот копыт конниц гуннов, сельджуков, монгольских, китайских, арабских, римских воинов. По этой земле шли миссионеры, неся людям свет своих религиозных воззрений.

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Сакральное культовое место на восточной окраине города Тараза гора Тектурмас – историки считают основой древнего городища, а возраст приблизительно датируют началом нашей эры. На правом склоне горы имеется древний некрополь, где нашли упокоение многие известные исторические личности - святой Султан-Махмуд-хан, великий казахский батыр Мамбет, сподвижник Абылай-хана, исламский ученый-богослов Фасахуддин Сабитов.

На Тектурмасе обнаружены могилы последователей трех разных религий - захоронения зороастрийцев, первых христиан-несторианцев и древние мусульманские могилы. Тараз был городом, где исповедовали различные религии, привнесенные по Великому Шелковому пути. В наши дни архитектурный комплекс является одним из популярных мест паломничества и туризма.

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Древнее городище Тараз (І - ХІХ вв.) - один из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана. В Таразе, крупном средневековом городском центре и некогда столице Казахского ханства, соседствовали многие религии. С 2011 года археологические раскопки городища, расположенного на территории бывшего центрального рынка, позволили обнаружить под толщей асфальта около 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Здесь же найден алтарь огнепоклонников – зороастрийцы, жившие здесь в средневековье, на протяжении десятков, сотен лет поддерживали в этом алтаре пылающий огонь. Среди найденных артефактов много богато орнаментированной керамической посуды, украшенной изречениями из Корана, выполненными арабской вязью. Интересен кувшин с орнаментом в виде заплетенной косички, по горловине его идет арабская надпись, которую ученым еще предстоит прочитать.

Сейчас на месте городища Тараз находится уникальный археологический музей под открытым небом. В нем размещено две тысячи экспонатов, которые обнаружены в ходе археологических раскопок древнего городища. Такого типа музея в Казахстане больше нет. В этом году археологические раскопки городища будут активно продолжены и коллекции музея пополнятся новыми экспонатами.

Отметим, что на территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас.

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Самая древняя мечеть на территории Казахстана была найдена в Таразе.

«Тараз можно считать культовым центром ислама в Казахстане, - написал в книге отзывов древней мечети побывавший здесь дважды Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар хаджи Дербисали. - Именно в Таразе находится самая древняя святая мечеть Казахстана. Вполне вероятно, что именно здесь бывал знаменитый духовный деятель Казахстана Хибатулла ат-Тарази, ставший первым духовным наставником знаменитого медресе Бейбарс в Каире».

Это древнее культовое сооружение было открыто в 2006 году группой археологов Алматинского института археологии имени А.Х.Маргулана во главе с Карлом Байпаковым. Вначале был раскопанфундамент древнего несторианского, или манихейского, храма, датируемого примерно VI - VII веками. На фундаменте существовавшего ранее храма была воздвигнута мечеть. О том, что это именно исламское сооружение, свидетельствовали колонны арабского образца, обращенный на запад михраб, а также характерная сырцовая кладка, конструкция стен, пилонов и сохранившихся оснований колонн в стиле мусульманских культовых сооружений.

«Появилась мечеть в Таразе не позднее X века. Это время историки относят к раннему периоду ислама в Казахстане, - рассказала заместитель директора музея-заповедника «Ежелгі Тараз ескерткіштері» Галия Алимжанова. – Интересно, что строительство таразской мечети упоминается в средневековых письменных источниках в связи с военным походом на Тараз в 893 году саманидского правителя Исмаила ибн Ахмеда, который завоевал Тараз, обратил жителей города в ислам и повелел перестроить древнюю соборную церковь в мечеть. Этот исторический факт и подтвердили найденные археологами в ходе раскопок древней мечети фрагменты с христианской символикой».

Найденная археологами древняя мечеть была восстановлена и отреставрирована по строительным технологиям своего времени. В 2007 году состоялась официальная презентация древней таразской мечети с участием Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Именно тогда впервые за прошедшее тысячелетие под сводами древней мечети Тараза опять зазвучали суры Корана. Затем здание было открыто для широкого посещения.

«Появление в Таразе из исторического небытия древней мечети поставило точку в многолетних научных спорах о том, когда же на территории Казахстана впервые появился ислам. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы имеем реальные, фактические подтверждения времени зарождения и существования на территории Казахстана одной из крупнейших мировых религий. И это произошло на территории древнего Тараза», - говорит Галия Алимжанова.

В 2018 году здание эпохи раннего ислама было отреставрировано и получило статус уникального туристического объекта жамбылского региона.

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Во второй половине XIX века, ко времени своего исторического возрождения, город Тараз, носивший тогда имя Аулие-Ата, состоял в основном из крепости, базара и небольших поселений вокруг, застроенных в характерной для азиатских городов радиально-кольцевой системе. В городе тогда имелись чугунно-литейные мастерские, кузницы, кожевенные и мыловаренные производства, бани, три караван-сарая и восемь мечетей.

С того периода в Таразе сохранились несколько мечетей.

В историческом центре Тараза, по проспекту Абая, находится исторический памятник архитектуры начала первой половины XIX века – мечеть Абдыкадыра. С 2002 года в здании мечети располагается действующее медресе. Типичный памятник культовой и гражданской архитектуры Аулиеатинской эпохи находится под государственной охраной.

Уникальное культовое сооружение выполнено в характерном среднеазиатском архитектурном стиле монументального строения «дарбаза» - единственный сохранившийся на территории Жамбылской области подобный стиль. Здание богато декорировано с использованием восточных орнаментов. Массивное, квадратное в плане здание сегодня возведено из современного обожженного кирпича. Над входной стрельчатой аркой располагается неглубокая фигурная ниша. Завершает сооружение минарет с площадкой для азанчи.

В середине 30-х годов XX века часть мечети была разрушена. От прежнего здания сохранился только портальный вход с минаретом, украшенный по краям двумя колоннами с декоративными башенками, что уже представляет художественную ценность.

В 1982 году здание мечети Абдыкадыравнесли в список памятников архитектуры и градостроительства Республики Казахстан. В 2002 году реконструировали, укрепили основание фундамента, отреставрировали входную часть.

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В этом году исполняется 155 лет мечети Наметбая, расположенной в центре Тараза по улице Ташкентской. Построенная в 1867 году, эта мечеть является памятником культовой архитектуры XIX века. Названа по имени Наметбая, пожертвовавшего средства на строительство мечети. Зодчий и строитель здания неизвестны.

В 1982 году мечеть Наметбая включили в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения, здание было взято под охрану государства. Художественную ценность имеет внутренний свод этой мечети, украшенный многоцветной росписью с растительным и геометрическим узором, сохранившим характерные архитектурно-конструктивные особенности и декор своей эпохи.

Сегодня мечеть Наметбая является действующей. Лет десять назад здесь было зафиксировано уникальное проявление на обыкновенном яблоке арабской вязи, изображающей Имя Аллаха.

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Главным исламским храмом в Таразе до недавнего времени была мечеть «Аулие-Ата», расположенная в историческом центре древнего города, близ средневекового городища Тараз. Когда-то здесь шумел базар, и здание мечети возвышалось среди торговых рядов, а ныне это этноисторические комплексы «Древний Тараз» и «Шахристан».

Мечеть «Аулие-Ата» как культовое сооружение начала XX века входит в список памятников архитектуры республиканского значения Казахстана.

Первоначально это была мечеть Юнус-бая (или же – в другом произношении Жунус-бай, Жунис-бай). Строился храм на деньги местного состоятельного жителя Кали Юнуса Маюсулова. Им же построены известные в Таразе «Бани Кали Юнуса», также являющиеся историческим памятником. Сохранилось и имя строителя этой мечети - мастер Сейдулла Кожа.

«Строительство храма начиналось приблизительно в 1902 - 1906 годы, а завершилось в 1913 году, - пояснила Галия Алимжанова. - Помимо самой мечети, в изначальный комплекс строений также входили библиотека, баня, медресе и кабинет имама. Здание мечети находится в глубине просторного двора по типу «Джума-Мечети», характерному для культовых сооружений среднеазиатского региона. В первые годы Советской власти мечеть несколько раз то закрывали, то снова открывали. В начале 30-х годов здесь сделали зернохранилище, потом приспособили под военную казарму. Типичная судьба культовых сооружений времени становления Советской власти. Но уже в годы Великой Отечественной войны, когда по всей стране массово начали открывать храмы мусульманские и православные, в 1943 году эту мечеть открыли для верующих. Во время войны прихожане этой мечети собрали средства на покупку танка для Красной Армии».

По словам собеседника, художественную ценность представляет постройка 1913 года. Это одноэтажная и прямоугольная в плане постройка, с высоко поднятым на колоннах перекрытием, разделяющим внутреннее пространство на южную и северную части. Можно отметить особую художественную выразительность потолка этого зала, расписанного орнаментами геометрических и растительных мотивов, с применением красок из природного материала.

Эта мечеть неоднократно перепланировалась и перестраивалась. В 1973 - 1974 годах проводились реставрационные работы, в 1982 году мечеть исследовали научные сотрудники Джамбульского историко-краеведческого музея. В 1999 году название мечети было изменено на «Аулие-Ата» - в честь основателя средневековой династии Караханидов и первого названия города Тараза. До 2017 года мечеть «Аулие-Ата» считалась духовным центром мусульман Жамбылской области – до того момента, когда в Таразе открылась новая мечеть «Хибатулла ат-Тарази».

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Здание главной мечети Тараза построено в 2008 году, хотя первый камень в его основание был заложен еще в 2003 году Первым Президентом Республики Казахстан во время очередной рабочей поездки в Тараз.

Сметная стоимость строительства тогда составляла 533 млн тенге, и средства изыскивались с трудом. Только после того, как Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар Дербисали приехал в регион и обратил внимание властей на эту проблему, дело сдвинулось с мертвой точки. Чтобы достроить мечеть, был создан корпоративный фонд «Аулие-­Ата», куда жители области перечисляли деньги.

«Но при этом пришлось обойтись малым, - рассказал главный имам центральной мечети «Һибатулла Тарази» Данияр Жумабаев. – Из-за нехватки средств мечеть выглядела неподобающе, и в 2010 году решили привести внешний вид культового учреждения в соответствие с его статусом. Провели ремонт, который кардинальным образом изменил облик здания. В короткие сроки были найдены спонсоры строительных работ по реконструкции. В отличие от прошлых лет к спонсированию не привлекались сотрудники бюджетных организаций».

В 2012 году в Таразе, рядом с центральной мечетью, открылось здание медресе, также построенное на спонсорские средства. Основам ислама в медресе «Һибатулла Тарази» обучают преподаватели, имеющие высшее образование, знатоки Корана - кари. В программе медресе - изучение Корана, арабского языка, истории Казахстана. Имеются и специальные предметы.

«Изучение ислама является ключом к познанию мира и счастья. Если обратимся к истории казахского народа, то наши просветители - Абай, Шакарим Кудайбердиев, Магжан Жумабаев являлись знатоками ислама», - говорит главный имам центральной мечети Тараза. (ФОТО 14, 15, 16)

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В 2015 году в Таразе к числу духовных очагов ислама областного центра прибавилась новая мечеть в оригинальной форме в виде раскрытого Корана.

Построенная в центральной части города, близ древнего памятника истории «Мавзолей Карахана», мечеть удачно вписалась в архитектурный ансамбль «Аллея Карахана», созданный в ходе подготовки к 550-летию Казахского ханства.

Оригинально найденное архитекторами решение фасадной части здания – в виде раскрытой книги Корана.

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Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таразе готовится отмечать свое 30-летие.

К началу XX века в Таразе (тогда Аулие-Ата) были три православные церкви. В центре города, рядом с нынешним областным драматическим театром, располагалась Соборная площадь, которая получила свое название от близости к православному собору Святителя и Чудотворца Николая. Храм был построен на самом возвышенном месте города в 1894 году. Вход в храм выходил на Соборную площадь. В начале 30-х годов здание храма было национализировано и стало Клубом пищевиков и строителей, а после было перестроено под пожарную каланчу. Сегодня на этом месте располагается Жамбылский областной драматический театр.

После всех революционных преобразований, к концу XX века в Таразе действовала только одна православная Покровская церковь – в отдаленном Сахпоселке на окраине города. В начале 90-х годов прошлого столетия стало возможным осуществить идею о возведении в центре города еще одного православного храма. Воплотил эту идею настоятель Покровской церкви протоиерей отец Борис (в миру Борис Киняк).

В 1990 году была отведена земля под строительство церковного собора, и уже 26 декабря 1993 года возведенный на частные пожертвования храм был торжественно был освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Именно эта дата стала днем рождения в Таразе нового православного храма, возведенного в лихие 90-е годы благодаря упорству и настойчивости прихожан.

Строился храм на добровольные пожертвования, методом асара - всем миром, а также трудами первого его настоятеля о. Бориса. По образованию архитектор-строитель, он сам участвовал в проектировании и строительстве здания.

«Много было добровольцев, - вспоминает прихожанка церкви Елена Звягина. – Люди помогали, кто чем может – и стройматериалами, и деньгами, и своими руками. Бывали ситуации просто удивительные. Как-то получился простой в работе – ни денег, ни цемента, ни каких других стройматериалов… Отец Борис стал молиться о вспомоществовании стройке. И вот неожиданно приезжает женщина из Шымкента и дарит храму солидную сумму денег».

Полностью здание церкви Успения Пресвятой Богородицы, со всеми внутренними хозяйственными постройками, было завершено в 1998 году. В храме имеются две чтимые православные иконы с частицами мощей - Святителя Николая Чудотворца и преподобного Нила Столобенского. Территория храма благоустроена, здесь приятно отдыхать среди деревьев и цветов, под виноградными лозами.

Росписью храма в течение десяти лет занимался жамбылский художник Сергей Михальцов, который в процессе работы превратился из коммуниста и парторга в «воцекорвленного прихожанина». Художник полностью осуществил живописные работы в храме - иконостас и алтарь, эскизы оформления царских врат, окладов икон, притворов, ниш и сводов.

28 августа – престольный, то есть главный храмовый, праздник для церкви Успения Божией Матери в Таразе.

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Католическая община Жамбылской области никогда не была многочисленной, в сравнении с мусульманской или же православной общинами. И своего храма, как такового, у католиков в Таразе долгое время не было. Имелось небольшое здание на окраине города, в отдаленном районе, называемом «за линией». Это был обычный жилой дом, частично реконструированный. В нем долгое время, пока не началось строительство нового храма, находился камень, предназначенный для основания будущего большого храма. Этот камень освятил сам папа римский Иоанн-Павел II в последний свой приезд в Астану (ныне Нур-Султан).

Сегодня католики Тараза и Жамбылской области могут проводить службы в большом и красивом храме Успения Пресвятой Богородицы, возведенном в 2010 году в центральной части города по улице Желтоксан трудами представителя Римско-католической церкви в Таразе, настоятеля прихода о. Петра Остафьева.

Службы в храме проводит нынешний настоятель о. Хосе Мария Эспосито. Прихожанами являются потомки оказавшихся в Таразе ссыльных, добровольных переселенцев, военнопленных и беженцев, среди которых поляки, немцы, литовцы, латыши.

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Население Жамбылской области составляет более 1,1 млн человек.

По данным управления по делам религий акимата Жамбыской области, в регионе зарегистрировано 358 религиозных объединений и филиалов. Прошли госрегистрацию 312 мечетей и 46 церквей христианской направленности, из них восемь православных храмов, один католический и 37 протестантских. Примерно 270 тысяч жамбылцев-мусульман исповедуют суннизм ханафитского мазхаба.