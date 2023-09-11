Храм зороастрийцев, резная терракота, погребальные наусы – что нашли в городище Костобе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории Жамбылской области известно 116 древних городищ, расположенных, в основном, по южной оконечности региона. Только в окрестностях Тараза, бывшего в средние века одним из важных звеньев Великого Шелкового пути, насчитывается более 30 древних городов-спутников. Об одном из таких городищ, в котором 15 веков назад кипела жизнь и велась интенсивная торговля – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В течение многих столетий в междуречье Шу и Таласа, на территории современной Жамбылской области, появлялись и исчезали государственные образования, подвергались разрушительным нашествиям вражеских полчищ и затем заново отстраивали города Таласского оазиса. И сегодня мы можем видеть десятки полуразрушенных древних городищ, которые время заносит песками и которые время от времени исследуют археологи, находя уникальные артефакты.

Отметим, что пять из 33-х включенных в список ЮНЕСКО казахстанских исторических объектов находятся в Жамбылской области. Это городища Актобе (Степнинское) Шуского района, Кулан и Орнек Рыскуловского района, городище Костобе Байзакского района, а также загадочный комплекс Акыртас Жамбылского района. Археологические раскопки, проводимые на территории этих городищ, показывают высокий уровень городской культуры средневековья и бурное развитие торговых отношений в древние времена на этой территории.

На правом высоком берегу реки Талас, вблизи современного райцентра Байзакского района Сарыкемер (бывшее село Михайловка), в 15 километрах от нынешнего Тараза, расположено городище Костобе. Историки утверждают, что его образование датируется VI веком и это одно из самых крупных городищ в Таласском оазисе.

О том, как появилось это городище, что оно собой представляет, какие артефакты найдены во время археологических раскопок, рассказала жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова.

- Выдающийся арабский географ, уроженец Иерусалима, Мухаммед ибн Ахмад-аль-Макдиси в Х веке, описывая города в так называемом Таласском оазисе в окрестностях Испиджаба, говорит о городе Джамукат, или же Хамукат. Аль-Макдиси писал: «...Большой город. Вокруг него стена. Соборная мечеть в ней, а рынки в рабаде». В исторических хрониках говорится, что город Джамукат, старинное название городища Костобе, был основан в VI веке выходцами из Бухары.

- Откуда взялось название Джамукат?

- Город фактически основали бухарские купцы и назвали по имени своего предводителя Джамука. Во времена очень жесткого правления в Бухаре хана Абруя согдийская знать, купцы решили обособиться от своего хана и обратились с письмом к верховному кагану тюрок, правившему в Таласском оазисе, с просьбой выделить землю для строительства города, так как они хотели отделиться и избавиться от жестокого давления со стороны правителя Бухары. Тюркский каган пошел им навстречу и предоставил земли недалеко от города Тараза, в долине реки Талас.

Сведения о Джамукате встречаются также и в трудах географа Нершахи «Тарих и-Бухаре», описавшего, что Джамукат основан в VI веке выходцами из Бухары н назван по имени предводителя бухарцев Джамука. По итогам исследований ученых установлено, что городище Костобе – это именно Джамукат, одно из крупнейших древних городищ на реке Талас. Город находился на отрезке Великого Шелкового пути. Торговые тропы проходили через средневековый город Тараз и далее в направлении Центрального и Восточного Казахстана.

- Кто из известных ученых занимался исследованиями городища Костобе?

- В разные годы многие исследователи изучали это городище. Джамукат основательно изучал российский и советский историк, востоковед, исламовед Василий Бартольд. Он доказал, что это городище находится именно в Таласской долине, а не на реке Сырдарье, как до этого считали многие исследователи. В 1938 году городище Костобе исследовал советский археолог и востоковед Александр Бернштам. В ходе раскопок найдены монеты и керамические изделия VІ - ХІІ веков.

Изучали это городище и современные археологи, такие как научный сотрудник Института археологии имени А.-Х. Маргулана Арман Бисенов, доктор исторических наук, профессор археологии, заслуженный деятель науки и техники, академик Национальной Академии наук РК Карл Байпаков. На городище проводились аэрофотосъемки.

- И что было найдено в ходе археологических раскопок?

- Археологи обнаружили, что расположенная на возвышенности центральная часть городища состоит из четырехугольного участка, окруженного двойной стеной с башнями. Размеры участка 420 на 450 метров. Тот факт, что крепость окружают двойные стены и двойной ров, является признаком, что городище являлось важным укреплением на торговых путях, дабы обезопасить себя от нападений и ограблений, что было характерно для средневековья.

Сохранились крепостной вал, цитадель, шахристан, постройки жилого и хозяйственного назначения. Это была крепость-замок с обходными коридорами и просторными помещениями. Для возведения построек строители использовали сырцовый кирпич и блоки, так называемые «пахсы», это определенным образом битая глина, которая применялась при строительстве на территории стран Средней Азии.

Рядом с крепостью, по предположениям археологов, находились усадьбы, от которых сегодня остались лишь небольшие, сглаженные временем и ветрами холмы.

Обнаружены, кроме того, два некрополя, в которых большинство останков найдено в так называемых «наусах». Наусы – это погребальных постройки, имевшие прямоугольную либо квадратную формы. В средние века на территории юга Казахстана, когда проводили захоронение, то рядом с покойником раскладывали различные предметы. В наусах Костобе обнаружены обломки сосудов, кружек, кувшин, разнообразных чаш. В одном из наусов найдены лошадиные череп и кости.

Некрополи, аналогичные костобинскому, широко распространены на территории Средней Азии, южного Казахстана и Семиречья. Подобные погребения датируются IX - X веками, именно тем временем, когда началась исламизация населения Средней Азии, и конкретно Таласской долины.

- А были ли найдены во время археологических раскопок уникальные артефакты, постройки?

- Да, конечно. Среди открытий – уникальное святилище, стены которого некогда были украшены богатейшей резной терракотой. В двухстах метрах севернее шахристана на Костобе располагается куполообразный бугор диаметром 80 метров и высотой 15 метров. Ученые утверждают, что это «храм огня».

- Значит, в этом средневековом городе жили и огнепоклонники-зороастрийцы?

- Видимо, так. Наши предки были веротерпимы, и на территории Казахстана в древности, в средние века жили представители множества религиозных течений и мировых религий. В Костобе археологи раскопали два просторных помещения с полуметровыми полуколоннами и сферическими навершиями. Стены этих помещений были украшены резными терракотовыми панелями с художественным декоративным оформлением. Однако декоративные элементы со временем разрушились и сохранились только фрагменты. Но даже по этим фрагментам видно, что терракотовая резьба была высокохудожественной и исполнялась по толстому слою штукатурки шириной до семи сантиметров. Судя по богатству интерьера и наличию очага зороастрийцев, это действительно было святилище, связанное с отправлением культа огня.

В областном историко-краеведческом музее в Таразе хранятся такие фрагменты резной облицовки зданий из Костобе, в том числе уникальный артефакт с изображенной виноградной лозой. Извилистая виноградная лоза, кисти винограда – это распространенный мотив в декоре восточных зданий, украшений, в рисунках тканей. Такой элемент означает плодородие, обилие, богатство. Мелкие фрагменты с изображением винограда и виноградных листьев собраны в большом количестве. Поскольку костобинские резные фрагменты датируются IX - X веками, это говорит о развитом культурном взаимодействии между городами Таласской долины, расположенными на трассе Великого Шелкового пути, и городами Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Это говорит также и о том, что на этой территории уже доминировал ислам.

- Был ли Джамукат-Костобе торговым городом?

- Да, конечно, ведь его и основали бухарские купцы. Археологические раскопки подтвердили, что здесь велась интенсивная торговля. Найдено очень много интересных артефактов, монеты, фрагменты серебряных украшений, бронзовые серьги различных форм, очень много разнообразной керамики - кувшины, кружки, пиалы. Обнаружена ручка бронзового изделия, возможно, зеркала в виде женской фигурки со скрещенными на груди руками, а также серебряный нательный крест, фигурка Будды. И это тоже – свидетельство поликонфессиональности древнего южного Казахстана.

В числе удивительных находок - серебряная уховертка для прочищения ушей, у которой ручка выполнена в виде фигурки бодхисатвы. Большой интерес вызывают овальное зеркало и ожерелье из агатовых бус.

Археологи утверждают, что по своей топографии Костобе близок к семиреченским городищам Акбешим и Красная Речка – об этом говорит наличие укрепленного шахристана, пирамидальная цитадель, некрополь за городской стеной и рядом куполообразный бугор. Надо заметить, что городище Красная Речка отождествляется с городом Навакетом – это была согдийская колония в известной на территории нынешней Жамбылской области Шуской долины.

- Насколько благоустроен этот исторический объект?

- На средства местного бюджета до городища Костобе построена дорога, рядом имеется автостоянка, установлены указатели. На информационном щите на трех языках можно прочесть историю городища.

В июле 2014 года восемь археологических памятников Казахстана (в том числе Костобе) вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе «Объектов Великого шёлкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре». В 2019 году городище Костобе было включено в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения.

Но, к сожалению, сегодня это уникальное городище находится в запустении. Все эти валы оплыли, местное население выпасает скот на остатках древнего городища. Необходимо сохранить то, что сейчас имеется – сделать надежное ограждение, обустроить объект для показа туристам. Пока же городище Костобе представляет собою печальное зрелище.

- Спасибо за беседу!