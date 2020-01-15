Хозяйка магазина обезвредила вооруженного грабителя в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске хозяйка магазина самостоятельно обезвредила вооруженного грабителя, отобрав у него одноствольный обрез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В конце декабря в полицию поступила информация о разбойном нападении на продовольственный магазин. Неизвестный мужчина в возрасте 45-50 лет, угрожая предметом похожим на оружие, требовал водки и деньги у продавца торговой точки.

«Хозяйка магазина не испугалась преступника и отобрала у него оружие. Мужчина пытался вернуть его. Но женщина ударила злоумышленника оружием по голове, после чего он ретировался с места преступления в неизвестном направлении», - пояснили в пресс-службе полиции.

Полицейские изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения и составили описание подозреваемого. За короткое время следственно-оперативной группе удалось установить и задержать грабителя. Им оказался 55-летний безработный, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Проводится досудебное расследование по статье 192 «Грабеж» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» Уголовного кодекса РК.

Отметим, что полицейские высоко оценили смелость и решительность хозяйки магазина Эльмиры Ибрагимовны, вручив ей благодарственное письмо и памятный подарок. Ведь ее действия были сопряжены с большим риском. Экспертиза показала, что одноствольный обрез грабителя был пригодным для стрельбы.

Фото и видео: пресс- служба УП г.Усть-Каменогорска