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    10:45, 28 Май 2024 | GMT +6

    Хозяина снежных гор показали в Иле-Алатау

    снежный барс
    Фото: кадр из видео

    Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Специалисты ежегодно проводят мониторинг в осенний и весенний периоды при помощи фотоловушек, установленных на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров.

    Периодически появляются фотокадры с прекрасными хищниками из национальных природных парков и заповедников на юге и востоке страны. Так, в этом году барсы были замечены в Государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері»,  видео со снежным барсом, снятое на фотоловушку, выложила пресс-служба Катон-Карагайского государственного национального природного парка. 

    Снежный барс — один из самых редких крупных хищников Казахстана, который был внесен в Красную книгу нашей страны в 1978 году.

    По подсчетам Института Зоологии количество снежных барсов в Казахстане в 2023 году составляло более 180 особей.

    Снежный барс является объектом многочисленных международных инициатив по сохранению. В 2013 году в Бишкеке 12 стран ареала, включая Казахстан, приняли «Глобальную программу сохранения снежного барса и его экосистем» (GSLEP). В рамках этой программы были подписаны Бишкекские декларации в 2013 и 2017 годах.

    Теги:
    Природа Экология Видео Минэкологии и природных ресурсов Животные Красная книга
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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