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Хозяин отказывался покидать объятый пламенем дом в ВКО

12 Июня 2020 10:43
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Хозяин отказывался покидать объятый пламенем дом в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Восточно-Казахстанской области спасли мужчину, который не хотел покидать объятый пламенем дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям района Алтай.

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В УЧС сообщили, что тревожный звонок поступил на пульт диспетчера сегодня 04.06 часов. По прибытию пожарного расчета было установлено, что огнём охвачена стена дома и крыша.

«Огнеборцы создали одно звено газодымозащитной службы для разведки внутри дома на предмет нахождения там людей. Осматривая дом, спасатели обнаружили мирно спящего мужчину, 1982 года рождения. Стоит отметить, что хозяин и не собирался покидать свой дом, а стал скандалить. Однако пожарным не привыкать к такой реакции погорельцев, и совместными усилиями мужчину вынесли из дома на свежий воздух», - сообщили в УЧС.

Общая площадь пожара составила 48 кв. м. Причина случившегося устанавливается.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Орал Ерланулы

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