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    Хозяин лошади в Жамбылской области заплатит 531 тыс тенге после столкновения с поездом

    Ночной наезд на участке Отар – Шу завершился ремонтом электровоза и судебным разбирательством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Хозяин лошади в Жамбылской области заплатит 531 тыс тенге после столкновения с поездом
    Фото: pixabay.com

    Пассажирский поезд следовал по маршруту в ноябре 2025 года, когда перед локомотивом неожиданно появилась лошадь. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

    После происшествия электровоз был направлен на восстановительный ремонт. Железнодорожная компания оценила причиненный ущерб в 531 тысячу тенге.

    В ходе проверки специалисты установили владельца животного. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного полотна.

    ТОО обратилось в Шуский районный суд с иском о взыскании расходов на ремонт локомотива. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ущерб был причинен из-за несоблюдения владельцем животного правил выпаса.

    С владельца лошади взыскали 531 тысячу тенге материального ущерба, а также расходы по оплате государственной пошлины.

    Решение суда пока не вступило в законную силу.

    Напомним, в Акмолинской области поезд наехал на табун лошадей.

    Регионы Казахстана Суды Нарушения Жамбылская область Животные
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор