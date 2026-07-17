Хозяин лошади в Жамбылской области заплатит 531 тыс тенге после столкновения с поездом
Ночной наезд на участке Отар – Шу завершился ремонтом электровоза и судебным разбирательством, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пассажирский поезд следовал по маршруту в ноябре 2025 года, когда перед локомотивом неожиданно появилась лошадь. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
После происшествия электровоз был направлен на восстановительный ремонт. Железнодорожная компания оценила причиненный ущерб в 531 тысячу тенге.
В ходе проверки специалисты установили владельца животного. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного полотна.
ТОО обратилось в Шуский районный суд с иском о взыскании расходов на ремонт локомотива. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ущерб был причинен из-за несоблюдения владельцем животного правил выпаса.
С владельца лошади взыскали 531 тысячу тенге материального ущерба, а также расходы по оплате государственной пошлины.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, в Акмолинской области поезд наехал на табун лошадей.