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Хозяин кафе избил посетителя и сбежал после его смерти в Кокшетау

28 Февраля 2020 21:01
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Хозяин кафе избил посетителя и сбежал после его смерти в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские расследуют факт умышленного причинения вреда здоровью, в результате которого скончался житель Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, преступление было совершено 25 февраля в одном из развлекательных заведений города Кокшетау.

«В дежурную часть городского управления полиции поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что у себя дома скончался 33-летний мужчина. Во время осмотра на теле мужчины были обнаружены гематомы в области носа и рассечение правой брови», - рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что вышеуказанные телесные повреждения потерпевшему были нанесены в одном из местных кафе хозяином заведения.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), назначены экспертизы. Сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого», - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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