Хозяин кафе избил посетителя и сбежал после его смерти в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские расследуют факт умышленного причинения вреда здоровью, в результате которого скончался житель Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, преступление было совершено 25 февраля в одном из развлекательных заведений города Кокшетау.
«В дежурную часть городского управления полиции поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что у себя дома скончался 33-летний мужчина. Во время осмотра на теле мужчины были обнаружены гематомы в области носа и рассечение правой брови», - рассказали в ведомстве.
Полицейские установили, что вышеуказанные телесные повреждения потерпевшему были нанесены в одном из местных кафе хозяином заведения.
«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), назначены экспертизы. Сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого», - добавили в ведомстве.
- 25 человек спасли при пожаре в Актобе
- Телесных повреждений не было обнаружено - независимый судмедэксперт о смерти Дулата Агадила
- В Акмолинской области начата выдача соцпакетов
- 73-летний актюбинец умер во время плавания в бассейне
- 49 человек спасены за сутки на дорогах Акмолинской области
- В Казахстане объявили конкурс на возведение монумента Абылай хану
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана