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Хозяева сгоревшей в Атырауской области отары овец компенсации не получат
16 Июля 2022 15:38

Хозяева сгоревшей в Атырауской области отары овец компенсации не получат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Хозяева сгоревшей в Курмангазинском районе Атырауской области отары овец компенсации не получат. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Азамат Айткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более тысячи голов овец едильбаевской породы сгорели в степном пожаре в окрестностях села Жалгызапан Курмангазинского района Атырауской области. Отара овец возвращалась с выпаса и попала в эпицентр возгорания.

Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Азамат Айткалиев сообщил, что овцы принадлежали ТОО «Сүйіндік асыл тұқымды қой зауыты». Животные не были застрахованы, а значит государственная компенсация предпринимателю не положена. Из более тысячи овец, пострадавших во время степного пожара, 619 – взрослое поголовье, 414 – молодняк. Известно, что полностью сгорели 516 овец и верблюдица. Еще 13 голов мелкого рогатого скота потерялись. Более 500 овец отправили на переработку в мясокомбинат ЗКО.

Исполняющий обязанности начальника управления государственного пожарного контроля областного ДЧС Даурен Берденов сообщил, что пожар начался в ЗКО и распространился до соседней Астраханской области, откуда перешел на территорию Атырауской области. Общая площадь горения составила 100 га.

Как ранее сообщалось, свыше 1000 овец сгорели во время степного пожара в Атырау.


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Автор:
Корреспондент
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