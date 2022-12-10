НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске

10 Декабря 2022, 04:58
Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Как рассказал главный специалист отдела ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек Муханбеткалиев, в Уральске 26 остановок хотят передать в доверительное управление и уже объявлен лот на электронной торговой площадке. Результаты тендера определятся 22 декабря. До этого времени предприниматель обязан внести гарантийный взнос в размере 1,3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Речь идёт об остановках, которые установили в 2017 и 2018 годах.

- Согласно договору, предприниматель, выигравший тендер, должен содержать остановочные павильоны: обеспечивать чистоту, порядок, ремонт, нести расходы по подключению их к электросетям. При этом бизнесмену разрешено размещать рекламные материалы, отсюда и получать доход, - пояснил Нурлыбек Муханбеткалиев.

На вопрос, почему не оставить остановки на балансе ЖКХ, он ответил, что это нагрузка на бюджет.

Недавно уральцы пожаловались на состояние остановок за 10 миллионов тенге. Они отметили, что павильоны находятся в ненадлежащем состоянии. Однако в ЖКХ сообщили, что все замечания будут устранены предпринимателем в ближайшее время.


Теги:
Читайте также
Аким Астаны встретился с дольщиками
Новые автомобили получила санитарная служба в Акмолинской области
30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза
Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
Китайские автомобили в Казахстане: стоит ли покупать?
Движение из-за непогоды ограничили на трассе в Жетысуской области
Женщина погибла в ДТП в Актобе
44 человека эвакуировали из неисправного автобуса в Абайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
2 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
3 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
4 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
5 Теплоисточник вышел из строя в Семее

Лента новостей