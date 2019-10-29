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Хозяев бродившего по городу табуна лошадей оштрафовали в Атырау

29 Октября 2019 14:38
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Хозяев бродившего по городу табуна лошадей оштрафовали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау нашли и оштрафовали хозяев бродившего по городу табуна лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители выложили в Тelegram-чат акимата Атырауской области фото и видео, на которых видно, как лошади пасутся на центральных улицах города, поедают зеленые насаждения, топчут газоны», - рассказали в пресс-службе городского акимата.


Стоит отметить, что это не первый случай «гуляния» лошадей по улицам города. До этого их не раз отгоняли за его пределы, однако животные вновь возвращались в город на свои «излюбленные места».


Как сообщил заместитель руководителя местной полицейской службы департамента полиции города Атырау Бауыржан Тулешов, хозяева лошадей нашлись. При этом животных же до выяснения, кому они принадлежат, держали в специальном загоне. Согласно статье 505 КоАП РК, департаментом полиции Атырауской области на владельцев лошадей наложен штраф в размере 20 МРП.


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Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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