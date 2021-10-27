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    15:33, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Хотим сделать судебное разбирательство максимально объективным – Жакип Асанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный судья РК Жакип Асанов выступил на международном круглом столе по обсуждению судебных реформ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовный процесс условно можно поделить на три этапа: досудебное расследование (все, что происходит до суда), само судебное разбирательство и исполнение приговора. Для любой страны и для любого общества важно, как раскрывается преступление, как собираются улики. Не менее важно, как исполняется уголовное наказание и все остальное», - сказал Жакип Асанов, выступая с докладом.

    Между тем, по его словам, главным в этом процессе остается именно судебное разбирательство.

    «Но мы должны признать, что ключевым звеном или кульминацией уголовного процесса всегда было и будет судебное разбирательство, когда судья в рамках первой инстанции рассматривает дело по существу. Мы хотим обсудить, как сделать главное судебное разбирательство максимально объективным, чтобы наш суд стал свободным от обвинительной парадигмы. С этим хроническим наследием сегодня сталкиваются все страны советского уголовного права», - заключил глава верховный судья страны.


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