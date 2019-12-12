Хотим показать, насколько волонтеры объединены общей идеей - Вера Ким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие мероприятия планируется реализовать в рамках Года волонтера в Казахстане, рассказала председатель Национальной волонтерской сети РК Вера Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На казахстанско-российском молодежном форуме, прошедшем в городе Костанае, я озвучила, что волонтерские организации и волонтеры предлагают следующий год объявить Годом волонтера. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал нашу инициативу. Нам было очень приятно, спасибо Президенту за доверие. Это огромная ответственность для нас, и надеемся, мы не подведем», - сказала Вера Ким корреспонденту МИА «Казинформ».

По ее словам, Год волонтера станет своего рода продолжением Года молодежи. Наряду с этим, Вера Ким рассказала о планах в рамках Года волонтера.

«Мы, безусловно, хотим показать, насколько волонтеры и волонтерская организация, а это целая армия, объединены общей идеей. Когда мы говорим о волонтерстве, мы не только имеем в виду волонтеров в ивент-мероприятиях. Существуют различные виды этой деятельности: есть волонтеры в ЧС, волонтеры, которые занимаются помощью животным. Также сегодня существуют этно-, онлайн-, международные волонтеры. Их огромное количество. Каждый человек может найти работу по душе и помогать тем, кто нуждается в помощи», - отметила В. Ким.

Глава Национальной волонтерской сети также рассказала о развитии так называемой группы «серебряных волонтеров».

«Если раньше были некие стереотипы, что волонтеры - это молодежь, то сегодня их средний возраст приближается к 35 годам. В Казахстане уже сформировалась группа «серебряных волонтеров» «60+», которую мы отправили в Россию, так как там волонтёрские движения очень развиты. Надеемся, что активные бабушки и дедушки будут присоединяться к этому направлению», - добавила она.

Вместе с тем спикер напомнила, что 30 декабря 2016 года в Казахстане был принят закон «О волонтерской деятельности».

«В следующем году мы планируем внести ряд рекомендаций в данный закон. Также начала действовать Единая волонтерская платформа qazvolunteer.kz. Данная платформа была создана для того, чтобы мы смогли увидеть, сколько нас и тех, кто хочет оказать помощь, и кто нуждается в ней», - проинформировала Вера Ким.

Напомним, в августе текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера».