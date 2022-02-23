+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Хотим обеспечить относительную простоту проекта Zhas Project - Александр Данилов

23 Февраля 2022 12:30
Поделиться:
Хотим обеспечить относительную простоту проекта Zhas Project - Александр Данилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице подводятся итоги реализации проекта развития молодежного корпуса в Казахстане. Как отметила в своей речи координатор группы по управлению проектом Гульмира Ескендирова, Министерство информации и общественного развития РК планирует и рассматривает продолжение проекта. По словам вице-министра ведомства Александра Данилова, самая главная рекомендация заключается на фиксации на ценностях проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Увеличение спроса на готовую продукцию показал опрос производителей – Нацбанк РК
Смягчение карантинных мер: новое постановление подписал костанайский санврач Как финансируется молодежная политика в Казахстане Очень важно слышать голоса молодых – вице-министр МИОР РК

«Что касается продолжения Zhas Project, мы позитивно оцениваем опыт. Действительно, мы планируем продолжить реализацию проекта, но сейчас разрабатываем, как это будет выглядеть. Мы хотим перейти к модели управления и формирования политики, основанной на доказательстве. Поэтому, когда проводим исследования, беседуя с разными исследовательскими группами, понимаем, что действительно необходимо молодежи, и формируем политику на базе этого. Человек после выпуска из того или иного социального проекта остается один. Наша задача – попытаться его сопровождать. Мы не должны останавливаться на том, что человек просто реализовал свои проекты», - отметил вице-министр информации и общественного развития РК.

Как отметил Александр Данилов, самая главная рекомендация заключается на фиксации на ценностях проектов.

«Что мы подразумеваем? Мы всерьез задумываемся о том, как сохранить подход Zhas Project при государственном финансировании. Это тоже серьезный вывоз. Мы считаем, что выйти на рынок с продуктом, который будет недоработан – не совсем правильно. Мы хотим обеспечить относительную простоту проекта, но при этом связать это с текущей ситуацией в плане государственного финансирования.

Мы склоняемся к модели поддержки локальных НПО, чтобы усилить роль, чтобы через программы поддержки смогли продолжить проекты. Первое, что я хочу сказать – нам нужны ваши исследования, мнения. Если запустим проект Zhas Project в этом году, планируем пилотный запуск. Мы также вставим дополнительные элементы оценки эффективности», - добавил Александр Данилов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Молодежь   #МИОР  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Увеличение спроса на готовую продукцию показал опрос производителей – Нацбанк РК
Смягчение карантинных мер: новое постановление подписал костанайский санврач
Как финансируется молодежная политика в Казахстане
Очень важно слышать голоса молодых – вице-министр МИОР РК
Популярное
1 Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
4 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
5 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
6 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Читайте также
Две тысячи соцпроектов реализовано в рамках развития молодежного корпуса в РК
Очень важно слышать голоса молодых – вице-министр МИОР РК
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив