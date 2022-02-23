Хотим обеспечить относительную простоту проекта Zhas Project - Александр Данилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице подводятся итоги реализации проекта развития молодежного корпуса в Казахстане. Как отметила в своей речи координатор группы по управлению проектом Гульмира Ескендирова, Министерство информации и общественного развития РК планирует и рассматривает продолжение проекта. По словам вице-министра ведомства Александра Данилова, самая главная рекомендация заключается на фиксации на ценностях проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается продолжения Zhas Project, мы позитивно оцениваем опыт. Действительно, мы планируем продолжить реализацию проекта, но сейчас разрабатываем, как это будет выглядеть. Мы хотим перейти к модели управления и формирования политики, основанной на доказательстве. Поэтому, когда проводим исследования, беседуя с разными исследовательскими группами, понимаем, что действительно необходимо молодежи, и формируем политику на базе этого. Человек после выпуска из того или иного социального проекта остается один. Наша задача – попытаться его сопровождать. Мы не должны останавливаться на том, что человек просто реализовал свои проекты», - отметил вице-министр информации и общественного развития РК.

Как отметил Александр Данилов, самая главная рекомендация заключается на фиксации на ценностях проектов.

«Что мы подразумеваем? Мы всерьез задумываемся о том, как сохранить подход Zhas Project при государственном финансировании. Это тоже серьезный вывоз. Мы считаем, что выйти на рынок с продуктом, который будет недоработан – не совсем правильно. Мы хотим обеспечить относительную простоту проекта, но при этом связать это с текущей ситуацией в плане государственного финансирования.

Мы склоняемся к модели поддержки локальных НПО, чтобы усилить роль, чтобы через программы поддержки смогли продолжить проекты. Первое, что я хочу сказать – нам нужны ваши исследования, мнения. Если запустим проект Zhas Project в этом году, планируем пилотный запуск. Мы также вставим дополнительные элементы оценки эффективности», - добавил Александр Данилов.