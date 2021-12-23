Хотим найти ключик к сердцу каждого ребенка – Динара Садвакасова о работе организации «Жас Улан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках национального проекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру» отдельное внимание уделено развитию потенциала детей и молодежи. Какие мероприятия проводит Республиканская единая детско-юношеская организация «Жас Улан» и какие задачи стоят перед организацией в рамках нацпроекта, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала председатель объединения Динара Садвакасова.

- Расскажите немного о возглавляемой вами организации. Насколько охотно участвуют дети в мероприятиях «Жас Улан»?

- Республиканская единая детско-юношеская организация «Жас Улан» была создана в 2011 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. В этом году нашей организации исполнилось 10 лет. За это время наши ряды пополнились более чем полутора миллионами школьников со всей страны. У нас есть представительства во всех регионах Казахстана. Практически во всех школах действуют комитеты «Жас Улан». Преимущественно работаем со школьниками, также охватываем студентов, пожилых людей, педагогов. Исходя из названия нашей организации, конечно же, наша целевая аудитория – дети и подростки.

Дети охотно принимают участие в организуемых нами мероприятиях. Мы работаем не в узкой сфере, а по семи направлениям: спорт, интеллектуальное развитие, экологическое воспитание, правовое, трудовое воспитание. Стараемся проводить разные мероприятия разного формата. Таким образом хотим найти ключик к сердцу каждого ребенка, чтобы им было интересно определенное направление, чтобы находили то, что им нравится. Наша основная миссия – создание условий для всестороннего развития потенциала ребенка.

Более того, в своей работе мы используем современные методы, так как ведется работа с молодежью: социальные сети, привлекаем блогеров, устраиваем челленджи, влоги. Думаем, поэтому наши проекты вызывают особый интерес. Также мы используем метод «равный равному», так как у нас внутри есть своя иерархия, есть лидеры, координаторы, заместители, волонтеры, рядовые члены. Информация усваивается легче, если ее преподносят ровесники.

- Какие задачи стоят перед вашей организацией в рамках Национального проекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру»?

- Этот проект нам очень близок. Работаю в этой организации уже девять лет, не ухожу в другие сферы, потому что глубоко убеждена в том, что все качественные преобразования и модернизацию сознания нужно начинать с детей. У взрослых уже сформировалось свое мнение. Менять сознание нужно с раннего возраста. Для себя проект рассматриваем как настольную книгу, будем активно принимать участие в реализации всех его компонентов.

- Какие мероприятия вы планируете провести в рамках нацпроекта?

- По поводу популяризации государственного языка - скоро на телеканале «Балапан» выйдет наш мультфильм на государственном языке. Он будет называться «Жас Улан». Мы тоже хотим внести свою лепту в формирование контента для детей на государственном языке. Также в первом компоненте заложен проект «Читающая нация», который перекликается с нашей деятельностью. Совместно с нашими партнерами выпускаем книгу на казахском языке для детей о приключениях Гринейков. Это история о героях, которые помогают окружающим жить в экологичной среде. Редакторы, все наши казахстанские коллеги, пытаются формировать свою библиотеку на государственном и русском языках, популяризировать через сказки экологическую культуру и осознанность.

Также в проекте «Тауелсиздик урпактары» уделено особое внимание волонтерству. В рамках Года волонтера наша организация реализовала два крупных общенациональных проекта: «Біргеміз таза әлем» - по развитию эковолонтерства, и «Біргеміз асыл мұра» - по развитию волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия. Проект по развитию эковолонтерства продолжили и в этом году. При нашей организации действует волонтерский штаб. Импульс работе придал Год волонтера. Мы глубоко убеждены в том, что дети могут быть не только объектом волонтерства. Несмотря на свой юный возраст, они могут сами участвовать в волонтерских проектах. Поэтому это направление также будем развивать. В направлении формирования экологической культуры молодежи наша организация уже проводит большую работу при поддержке Министерства информации и общественного развития, Министерства экологии. Проводим субботники, сажаем деревья, рассказываем о правильной сортировке мусора, о том, как быть ecofriendly. Мы разработали собственную экологическую игру «Экоалем», таким образом, пытаемся содействовать повышению экологической культуры молодежи.

- Спасибо за беседу!



