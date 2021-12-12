Хотелось бы получить государственную поддержку - молодой зергер из Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Торемурат Омир - мастер ювелирного искусства. Он увлечен этим ремеслом с детства, потому что его родители и члены семьи близки к искусству, в том числе ювелирному. Увлечение переросло в профессию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родился в поселке Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области. Учился в сельской школе, затем окончил художественное отделение школы изобразительного искусства имени К. Бактыбайулы. После окончания школы поступил в академию искусства имени Т. Жургенова. Могу даже отметить, что это наше семейное увлечение. Мой отец более 40 лет занимается ювелирным искусством. А мама - известный филолог. Так как ювелирное искусство является профессиональной деятельностью отца, я тоже увлекся этим с детства. Как вспоминают родители, будучи ребенком, часто ходил в мастерскую отца, рисовал, интересовался тем, как отец создает украшения», - рассказал молодой мастер.

Как отметил Торемурат, его предки тоже были мастерами рукоделия. Поэтому ювелирное дело - это особое наследие для их семьи.

«В советские времена казахское ювелирное искусство претерпевало трудности. Потому что власть в те годы запретила популяризировать его. А тех, кто, несмотря на запрет, занимался этим, ждало наказание. С обретением Независимости мы начали возрождать национальное искусство. С 2014 года занимаюсь ювелирным искусством, а в 2016 году мое увлечение переросло рамки хобби. На сегодняшний день умею изготавливать все виды ювелирных украшений: колечки, серьги, браслеты, шашбау, шолпы. Если поступают заказы, стараемся качественно все выполнять», - сказал он.

В ходе нашей телефонной беседы мастер обратился молодым людям, которые тоже выбрали профессию ювелира.

«В нашей стране достаточно высших и средне-специальных учебных заведений для обучения ювелирному искусству. Многие успешно их оканчивают, однако не все становятся ювелирами. Во-первых, чтобы заниматься ювелирным искусством, необходима специальная техника, а она дорогая и существует нехватка такого оборудования. Во-вторых, необходима государственная поддержка этой отрасли. После окончания университета или колледжа ты можешь устроиться преподавателем в школе или в школе искусств, стать сотрудником музея. Но есть те, кто хочет профессионально заниматься ювелирным искусством, открыть свое дело. Однако не всем удается это. По моим прогнозам, в ближайшие десять лет количество ювелиров увеличится «, - поделился он.

По его словам, важно уметь не только создавать, но и продавать ювелирные украшения.

«Сейчас, как раньше, не можешь продавать на рынке. Настало другое время. Уметь продавать свои работы - тоже искусство. В целом, существует спрос на ювелирные изделия. Не думаю, что можно сразу же разбогатеть на этом. Первые пять лет приходится сложно. Это испытательный срок. За это время сталкиваешься с разными трудностями, которые нужно преодолеть. Очень хочется получить государственную поддержку всем ювелирам. Хотелось бы развить эту отрасль, проводить различные творческие конкурсы ювелиров, чтобы нас поддержали, пропагандировали наш труд. Также нам хочется, чтобы присуждали награды заслуженным ювелирам. Потому что ювелирное искусство - национальный имидж казахского народа. Например, спортсменам же присуждают такие звания, как «мастер спорта». Ювелиры на протяжении многих лет сохраняют наследие предков», - добавил он.