Хотелось бы, чтобы мою музыку слушали: Адильхан Макин поделился творческими планами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске», лауреат молодежной премии «Дарын» Адильхан Макин рассказал о своих творческих планах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я учусь в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, в этом году собираюсь защитить дипломную работу. Я также работаю над композицией, которую планирую представить в январе следующего года. После Славянского базара я участвовал в музыкальном конкурсе, прошедшем в Грузии, и стал обладателем гран-при», - рассказал Адильхан Макин корреспонденту агентства после торжественной церемонии вручения молодежной премии «Дарын» в столице.

Он уточнил, что певец готовит и сочиняет 15 песен.

«Как я буду эти песни выпускать, еще не знаю. У меня большого опыта в шоу-бизнесе, творчестве пока нет. Конечно, хотелось бы, чтобы мою музыку слушали. Поэтому, активно работаю», - поделился Адильхан Макин.

В свою очередь он отметил, что с казахстанской стороны было несколько предложений, но молодой певец пока не стал озвучивать их.

«Думаю, что пока работать над своими проектами буду сам. Меня это пока устраивает, так как есть свободный выбор», - подчеркнул А. Макин.

Ранее сообщалось, что певец стал лауреатом государственной молодежной премии «Дарын» в номинации «Эстрада».

Напомним, Адильхан Макин в июле этого года завоевал гран-при Международного конкурса Славянского базара в Витебске.