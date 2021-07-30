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Хотелось бы больше внимания уделять семье и детям – Ольга Рыпакова

30 Июля 2021 20:38
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Хотелось бы больше внимания уделять семье и детям – Ольга Рыпакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова призналась, что в ближайшее время хочет больше внимания уделить своим детям и семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если вам предложат руководящую должность в Федерации легкой атлетики, пойдете ли туда или будете уделять больше внимания себе и своим родным?» - спросил журналист.

Легкоатлетка ответила, что для нее семья всегда была на первом месте.

«Они также поддерживали меня в спорте. Конечно же, очень сложно. Многие спрашивают: какие жертвы вы приносите во имя спорта. Это моя семья, мои дети. Конечно же, в ближайшее время я хотела бы больше внимания уделить своим детям и семье. Семья на первом месте, а там уже посмотрим», - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Она отметила, что все вопросы, связанные со спортом, обговаривает с отцом.

«Мой отец – мой тренер с детства. Все вопросы, которые связывают меня и спорт, планы на будущее обговариваем совместно. Как я уже сказала, разговоров еще не было. Даже не завтра, может, на следующей неделе спокойно обсудим дальнейшие планы, дальнейшую жизнь. Я не думаю, что это вопрос, который требует быстрого решения. Время есть, чтобы все четко обдумать: как дальше жить, тренироваться ли дальше к следующим соревнованиям, готовиться ли к Азиатским играм. Предложения такие были: оставаться до Азиатских игр», - сказала Рыпакова.



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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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