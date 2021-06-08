Хотела спрыгнуть с пятого этажа: в Костанае патрульный спас девушку

Вместе с напарником – младшим лейтенантом полиции Нурлыбеком Байкенжиным патрулировали на автомашине город.

Около 23:05 поступила заявка на «102» о том, что по улице Дощанова девушка хочет выпрыгнуть из окна пятиэтажного дома.

В это время автопатруль находился поблизости, в районе улиц Л. Беды и Мауленова.

Прибыв на место Ныгмет Удербаев увидел девушку, которая сидела на подоконнике окна пятого этажа, свесив ноги вниз.

«Времени на уговоры не было. Я понял, что она в любой момент может прыгнуть вниз. Поэтому быстро поднялся на пятый этаж, к этой квартире и попытался открыть дверь», - рассказал Н. Удербаев.

Напарник в это время был внизу. Дверь открыть не удалось и полицейский принял решение попасть в квартиру через соседний подъезд.

Поднявшись вновь на пятый этаж, он попал в соседнюю квартиру, а затем на балкон, которой находится через стенку с балконом девушки. Между ними была деревянная перегородка. Хозяин квартиры разрешил сломать ее и попасть на смежный балкон.

«Я разбил эту деревянную перегородку и смог попасть в квартиру девушки, успел спасти ее от прыжка. Она расплакалась и сказала, что поссорилась со своим парнем», - добавил Ныгмет Удербаев.

Очевидцы этого происшествия сняли все на видео и поблагодарили стража порядка за оказанную помощь.

Ныгмет Удербаев в патрульной полиции работает уже более 8 лет. Он отмечает, что за это время были разные случаи в его практике.

«Спасали из пожара, оказывали помощь в непогоду водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Эта обычная наша работа», - считает патрульный полицейский.