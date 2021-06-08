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    10:49, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Хотела спрыгнуть с пятого этажа: в Костанае патрульный спас девушку

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае патрульный полицейский спас девушку, которая собиралась спрыгнуть с 5 этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Накануне вечером патрульный полицейский, младший лейтенант полиции Ныгмет Удербаев заступил в ночную смену на дежурство.

    Вместе с напарником – младшим лейтенантом полиции Нурлыбеком Байкенжиным патрулировали на автомашине город.
    Около 23:05 поступила заявка на «102» о том, что по улице Дощанова девушка хочет выпрыгнуть из окна пятиэтажного дома.
    В это время автопатруль находился поблизости, в районе улиц Л. Беды и Мауленова.
    Прибыв на место Ныгмет Удербаев увидел девушку, которая сидела на подоконнике окна пятого этажа, свесив ноги вниз.
    «Времени на уговоры не было. Я понял, что она в любой момент может прыгнуть вниз. Поэтому быстро поднялся на пятый этаж, к этой квартире и попытался открыть дверь», - рассказал Н. Удербаев.
    Напарник в это время был внизу. Дверь открыть не удалось и полицейский принял решение попасть в квартиру через соседний подъезд.
    Поднявшись вновь на пятый этаж, он попал в соседнюю квартиру, а затем на балкон, которой находится через стенку с балконом девушки. Между ними была деревянная перегородка. Хозяин квартиры разрешил сломать ее и попасть на смежный балкон.
    «Я разбил эту деревянную перегородку и смог попасть в квартиру девушки, успел спасти ее от прыжка. Она расплакалась и сказала, что поссорилась со своим парнем», - добавил Ныгмет Удербаев.
    Очевидцы этого происшествия сняли все на видео и поблагодарили стража порядка за оказанную помощь.
    Ныгмет Удербаев в патрульной полиции работает уже более 8 лет. Он отмечает, что за это время были разные случаи в его практике.
    «Спасали из пожара, оказывали помощь в непогоду водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Эта обычная наша работа», - считает патрульный полицейский.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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