Хотела остановить такси: в Павлодарской области машина сбила насмерть женщину

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы остановить такси, и была сбита насмерть легковым авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента полиции области в Instagram.

« 6 августа в 23.15 часов на 561км автодороги «Омск-Майкапчагай», возле с.Шарбакты, 68-летний водитель автомашины «Nissan X-Trail» совершил наезд на 31-летнего пешехода, которая выбежала на проезжую часть дороги, где хотела остановить такси. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина водворена на штрафстоянку.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП 25-летнего врача. Трагедия произошла в результате лобового столкновения автомобилей Nissan Patrol и УАЗ.

По дорожно-транспортным происшествиям полицией проводятся проверки.

С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 травмированы.