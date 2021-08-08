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Хотела остановить такси: в Павлодарской области машина сбила насмерть женщину

8 Августа 2021 05:00
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Хотела остановить такси: в Павлодарской области машина сбила насмерть женщину

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы остановить такси, и была сбита насмерть легковым авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента полиции области в Instagram.

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« 6 августа в 23.15 часов на 561км автодороги «Омск-Майкапчагай», возле с.Шарбакты, 68-летний водитель автомашины «Nissan X-Trail» совершил наезд на 31-летнего пешехода, которая выбежала на проезжую часть дороги, где хотела остановить такси. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина водворена на штрафстоянку.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП 25-летнего врача. Трагедия произошла в результате лобового столкновения автомобилей Nissan Patrol и УАЗ.

По дорожно-транспортным происшествиям полицией проводятся проверки.

С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 травмированы.


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#Павлодарская область   #ДТП  
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