18 Июля 2022 13:30

Хотел добраться домой - житель Тараза угнал авто и совершил ДТП

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Угонщика автомобиля, совершившего дорожно-транспортное происшествие, задержали полицейские Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ночь на 18 июля в центр оперативного управления УП города Тараза поступило сообщение о том, что примерно в 4:20 утра от одного из ресторанов города неизвестный угнал автомобиль Volkswagen Passat.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками батальона патрульной полиции, на выезде из города был задержан 49-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В ходе допроса подозреваемый объяснил свои действия тем обстоятельством, что не мог остановить такси в четыре часа утра, а домой надо было как-то добираться.

Кроме того, когда угнал чужой автомобиль, мужчина хотел еще подзаработать и подвезти попутчика. Но, когда увидел сотрудников полиции, то попытался скрыться. В ходе погони задержанный не справился с рулевым управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие.

«Полицейскими установлено, что в 2019 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержанный был лишен права управления транспортным средством», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения». По всем пяти частям этой статьи подразумеваются реальные сроки лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав. Если пьяный водитель не успел причинить вред, а просто был пойман с перегаром, свободы могут лишить до 5 лет. Если же имелись тяжкие последствия, за решетку суд вправе отправить на срок от 8 до 10 лет.