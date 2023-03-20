Хотел бы, чтобы так было и в других странах – посол Палестины в РК о выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в Казахстане, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, Монтасер Абузейд озвучил мнение касательно проведенных в Казахстане выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я был международным наблюдателем в Албании, Нигерии, Беларуси. Вчера я был на более чем 20 участках. Люди не голосовали под давлением, все было спокойно, с музыкой, не было никакого оружия, полиции, но при этом была обеспечена безопасность. Местные наблюдатели тоже были спокойны и говорили, что все хорошо. Я спрашивал, где солдаты, полиция – кто обеспечит безопасность? Никого не было видно и это просто прекрасно. Я хотел бы, чтобы так было и в других странах», - заявил Монтасер Абузейд на брифинге в столице.

Он отметил большой прогресс на пути к демократии в нашей стране.

«Что такое демократия – дать людям возможность свободу говорить, голосовать, изъявлять свою волю. И я высоко ценю это. В Казахстане достигнут большой прогресс. Есть программа политических и экономических реформ и они идут», - сказал спикер.

«Для меня была большая честь быть международным наблюдателем на выборах. Мы с утра посетили очень много участков и выявили хорошую организацию на высшем уровне. Не заметили никаких нарушений. люди голосуют добровольно, без давления. Мы не получили никаких жалоб от наблюдателей. Я поздравляю народ Казахстана с успешными экономическими и политическими реформами, которые проводятся в стране, и желаю успехов на выборах. Желаю Казахстану мира стабильности, безопасности, мира и процветания», - добавил Монтасер Абузейд.