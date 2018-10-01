Хосписы для онкобольных будут создавать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам онкологии и паллиативной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом онкологическом центре в Астане мы хотим внедрить новые методы лечения и диагностики. Там будут доступны молекулярно-диагностическое исследование, кибер-нож и томотерапия, позволяющая на ранних стадиях выявлять злокачественные опухоли. Протонная терапия, вероятно, до 2021 года станет видом лечения. Протонные лучи, по сравнению с рентгеновскими, лечат гораздо эффективнее. Мы хотим создать высокоспециализированный Центр, способный оказывать помощь больным, особенно детям», - сказала главный врач-онколог Министерства здравоохранения РК, директор Казахского национального института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Главный онколог также отметила, что развитие паллиативной помощи становится актуальным вопросом. В Алматы эффективно работают две бригады паллиативной помощи. В Астане и Семее мобильные бригады также оказывают помощь больным на дому. Кроме того, в Астане планируется создание хосписа. Больницы будут переоборудованы в хосписы. Поскольку город растет, нужно обеспечить достаточное количество мест.

Напомним, Глава государства в своем Послании народу сообщил, что качество медицинских услуг будет считаться очень важным компонентом социального самочувствия населения. Президент также дал поручение создать в 2019 году в Астане Национальный научный онкологический центр.

Автор: Айжан Серикжанкызы