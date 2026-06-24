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    Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2026

    Сборная Хорватии обыграла Панаму во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2026
    Фото: Sports.kz

    Матч группы L прошел на стадионе BMO Field в Торонто и завершился победой хорватов со счетом 1:0.

    Единственный гол во встрече забил Анте Будимир. После прострела с фланга от Йосипа Станишича нападающий оказался перед пустыми воротами и отправил мяч в сетку.

    Эта победа стала для Хорватии первой на турнире после поражения от Англии в стартовом туре со счетом 2:4. Панама потерпела второе поражение подряд: ранее команда уступила Гане — 0:1.

    После двух туров сборная Англии лидирует в группе L с четырьмя очками и разницей мячей 4:2. Столько же очков у Ганы, которая занимает второе место благодаря худшей разнице мячей (1:0). На третьей позиции располагается Хорватия с тремя очками и разницей мячей 3:4. Замыкает таблицу Панама, не набравшая ни одного очка и не забившая ни одного гола (0:2).

    В заключительном туре группы L Хорватия сыграет с Ганой, а Англия встретится с Панамой. Оба матча пройдут 28 июня в 02:00 по времени Астаны.

     

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу Чемпион мира Панама Хорватия
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор