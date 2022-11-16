Хорватия готовится вступить в Шенгенскую зону

16 Ноября 2022, 09:16

16 Ноября 2022, 09:16

Хорватия готовится вступить в Шенгенскую зону

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - C 1 января 2023 года Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Как и 27 государств, ранее подписавших это соглашение, официальный Загреб отменит пограничный контроль с северными соседями - Словенией и Венгрией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Мы, полицейские, покинем зону пограничного перехода. Контрольно-пропускные пункты и другие объекты инфраструктуры останутся, так как нельзя исключать возможность вновь ввести пограничный контроль. Однако пандусы и прочие объекты для досмотра будут демонтированы, чтобы обеспечить свободную циркуляцию товаров и пассажиров», - сказал замначальника пограничного перехода Брегана Мариян Бурич.

Вступление Хорватии в Шенген должно состояться в тот же день, что и вступление в Еврозону. Она получила «зеленый свет» от Европарламента на пленарном заседании 10 ноября. Это предпоследний шаг на пути к окончательному решению, которое ожидается 9 декабря на встрече министров внутренних дел Евросоюза.

«На пограничных переходах на внешней границе Хорватии и ЕС ничего существенно не изменится, поскольку мы уже применяем здесь шенгенские правовые нормы», - отметил помощник начальника КПП Стара-Градишка Филип Валентич.

Пограничный контроль включает в себя систематическую проверку всех лиц, пересекающих границу Республики Хорватия. Рубежи охраняют 6 500 полицейских. Неправительственные организации и СМИ неоднократно сообщали о случаях насильственного возвращения и бесчеловечного обращения хорватских властей с нелегальными мигрантами.

Словения поддерживает членство Хорватии в Шенгенской зоне. Однако судьба соглашения о пограничном арбитраже от 2017 года остается неопределенной. Это соглашение определило ход сухопутной и морской границы после того, как два государства не смогли найти решение в течение более чем двух десятилетий.

Фото: euronews.com