Хорошие условия созданы для жамбылских юных футболистов -  глава ПФЛК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области огромный потенциал развития футбола. Это отметил глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Рохус Шох, посетивший с рабочим визитом Тараз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе поездки Рохус Шох ознакомился с Центральным стадионом, где свои матчи проводит футбольный клуб «Тараз». По его мнению, травяной газон оставляет желать лучшего. Хотя когда-то это поле считалось одним из лучших в республике.

По информации пресс-службы ФК «Тараз», руководитель Лиги высоко оценил условия, в которых занимаются ребята из футбольного центра «Тараз».

«По сравнению с другими городами, здесь хорошие условия, построена достойная инфраструктура. Поле стадиона «Жастар» значительно улучшилось, что позволяет проводить качественные тренировки и соревнования», - сказал Рохус Шох.

Затем глава Лиги провел встречу с тренерами местного футбольного центра, сообщив о своем видении развития детско-юношеского футбола.

«Мы сейчас объезжаем регионы страны, чтобы изучить ситуацию изнутри, собрать все предложения и вопросы, а затем проанализировать их и понять, в каком направлении нужно двигаться совместно с Федерацией футбола страны, - проинформировал Рохус Шох. – Что касается развития футбола в Жамбылской области, то здесь существует прекрасный фундамент, заложенный мастерами тренерского цеха. И регион имеет прекрасные возможности для подготовки квалифицированных футболистов».

Сам Рохус Шох является воспитанником жамбылской школы футбола, потому прекрасно помнит все главные этапы развития спорта номер один в регионе.

В живой беседе с тренерами футбольного центра были обсуждены актуальные проблемы отечественного футбола. Например, это касается селекционной работы. По мнению пришедшего на встречу ветерана тренерского цеха жамбылского футбола Георгия Хутиди, наставники должны сегодня искать таланты буквально во дворах и школах, для чего необходимо проведение соревнований в рамках Детской лиги либо подобных турниров.

Инструктор УЕФА Игорь Шпанера, работающий в ФК «Тараз», проинформировал о программе развития детско-юношеского футбола в самой структуре футбольного центра. «Такая система внедряется уже второй год. Главная цель – создать некую пирамиду подготовки кадров, которая будет давать игроков для основной команды региона и сборной страны», - пояснил он.

Местные тренеры выступили с собственными предложениями, которые могли бы помочь готовить необходимые футбольные кадры для отечественного футбола. Все предложения, по словам руководителя Профессиональной футбольной лиги Казахстана, изучат и проанализируют по итогам объезда регионов.