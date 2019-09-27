Хорошее начинание для будущего – сельчане о проекте по росту доходов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области стартовал пилотный проект увеличения доходов сельских жителей в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, для первого этапа реализации пилотного проекта выбрано десять сельских округов Жамбылской области, где более семи тысяч дворов имеют приусадебные участки общей площадью 1 117 га.

Напомним, Правительство РК поддержало пилотный проект по повышению доходов жителей Жамбылской области, о чем сообщил глава региона Аскар Мырзахметов. Он отметил, что в этом году рабочая группа осуществила подворовой обход всех 138 347 дворов области в сельской местности и, проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что пока еще население не может превратить подсобное хозяйство в эффективный источник дохода по причине отсутствия организационной работы.

Аскар Мырзахметов посещает сельские округа районов, в которых будет реализовываться проект, встречается с жителями, контролирует ход исполнения проекта.

В Таласском районе, где значительный объем сельхозпроизводства составляет животноводство, глава региона побывал в специализирующемся на скотоводстве крестьянском хозяйстве «Акбас». Работники этого успешного фермерского предприятия пользуются эффективными методами повышения производительности, а от государства просят лишь поддержку в виде обеспечения пастбищ водой.

Отметим, каждый колодец в этой местности обходится примерно в шесть миллионов тенге, а только по Таласскому району нужно 150 колодцев общей стоимостью 900 миллионов тенге. Глава региона обратил внимание на это обстоятельство и поручил использовать средства более эффективно - приобрести необходимую технику для существующего здесь механического отряда и выкопать колодцы, отметили в пресс-службе акима области.

Затем аким области встретился с жителями выбранного для реализации проекта в пилотном режиме сельского округа Ушарал. В округ входят три населенных пункта. В 326 дворах проживают 2 207 человек, площадь прилегающей территории составляет 44,17 гектара, 22,34 из которых полностью обеспечены водой, остальные 21,8 га бесхозные.

В ходе встречи сельчане рассказали о мероприятиях в рамках проекта по повышению доходов. По первому направлению проекта 261 двор подал заявки. Большинство местных жителей из числа подавших заявки хотят выращивать овощи, но есть и желающие заниматься бахчевыми - арбузами и дынями. Немало желающих заняться скотоводством - 246 дворов. По этому направлению в СПК «Тараз» уже поступило 26 заявок, и по 15 из них приняты документы.

Аскар Мырзахметов подчеркнул важность вовлечения всех сельчан в проект и поручил решить в его рамках водный вопрос. Также аким области попросил не лишать надежды желающих заниматься скотоводством. «Однако нельзя работать лишь в одном направлении. Надо постараться превратить подсобное хозяйство в разносторонний источник дохода», - заметил он.

Так, во время посещения крестьянского хозяйства «Бекен» в сельском округе Акколь Таласского района Аскар Мырзахметов отметил, что владелец хозяйства Нуржаппар Исахметов на двух гектарах выращивает арахис, что сейчас редкость для жамбылских крестьянских хозяйств. Он указал на необходимость подсчитать расходы и доходы от выращивания земляного ореха и попробовать выращивать его в частных подсобных хозяйствах.

Отметим, что крестьянское хозяйство «Бекен» создано 30 лет назад, за это время владельцы приложили все усилия для его процветания. Здесь имеется значительно поголовье скота, посевные площади, вся необходимая техника. 8 человек обеспечены постоянными рабочими местами, 25 человек привлекаются на сезонную работу. Средняя зарплата составляет 75 тысяч тенге. Выращиваются свекла, картофель, морковь, лук, орехи, под посевы которого со следующего года планируется расширить площади.

Жители сельского округа Ушарал высказали свое мнение о проекте, назвав его «хорошим начинанием для будущего сел». Они уяснили содержание проекта, перестали бояться новшеств и готовы работать, отметили в пресс-службе акима области.

В рамках поездки по Таласскому району глава региона побывал в средней школе имени А. Сагинтаева в селе Ушарал. Учебное заведение сдано в эксплуатацию в 1980 году. В 2014 году осуществлен капитальный ремонт, в 2017 году здесь произвели работы по благоустройству двух блоков здания и территории школы. В этой сельской школе обучаются 255 детей.

В селе Ушарал Аскар Мырзахметов ознакомился и со строительством спортивно-оздоровительного комплекса проектной стоимостью 246,1 миллиона тенге. Двухэтажное здание комплекса рассчитано на одновременный прием 42 спортсменов, имеются большой игровой зал, а также другие спортивные залы. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию в канун 80-летнего юбилея Жамбылской области.

Как отметил глава региона Аскар Мырзахметов, план по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу включает несколько направлений мер поддержки. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, эффективное использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта будет осуществляться по системе кредитования акимата в рамках программы «Еңбек», уже сформирована первая база заемщиков.

Автор: Галина Скрипник