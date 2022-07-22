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Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
22 Июля 2022 11:23

Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство национальной экономики подготовило проект документа «Об утверждении Типовых правил погребения и организации дела по уходу за могилами». В документе говорится о том, что умерших можно будет похоронить по электронному уведомлению о смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ опубликован на портале Открытые НПА.

Согласно документу, «захоронение производится на территории кладбища после предъявления администрации кладбища свидетельства о смерти, выданного регистрирующим органом, осуществляющим регистрацию смерти и медицинского свидетельства о смерти по форме 045/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21579) либо уведомления о смерти, полученного посредством веб-портала «Электронного правительства».

Журнал учета будет содержать следующие сведения:год, месяц, число погребения, номер могилы, фамилия, имя, отчество (при его наличии) умершего, дата рождения и смерти, причина смерти, номер, дата и кем выдано свидетельство или уведомление о смерти, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность, адрес близких родственников покойного, в случае отсутствия родственников адрес лица, производящего захоронение либо наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес организации, производящей захоронение.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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Автор:
Корреспондент

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