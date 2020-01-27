«Хоргос» закрыт до 15 февраля в связи с коронавирусом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Международный центр приграничного содружества «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

«В Алматинской области имеется шесть приграничных пунктов с КНР. Сегодня по поручению главы региона заместитель акима области Батыржан Байжуманов проинспектировал всех приграничные пункты. При этом замакима уделил особое внимание пунктам протокола совещания под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина», - говорится в сообщении ведомства.

На всех пунктах пропуска на государственной границе усилены санитарно-эпидемиологический и миграционный контроли. Прикомандированы медицинские работники, оснащенные стационарными тепловизорами, имеются противочумные костюмы, развернуты изоляторы.

В центральных больницах Алакольского, Уйгурского и Панфиловского районов развернуты дополнительные резервные койки на случай поступления больных.

«В связи с последними событиями, руководство Алматинской области вышло к Правительству с инициативой о временном закрытии МЦПС «Хоргос». Премьер-Министр поддержал данный вопрос, так как здесь только с казахстанской стороны в день число посетителей достигало до 3,5 тысяч человек. Со стороны Китая - до 7 тысяч. Ввиду этого, МЦПС «Хоргос» будет закрыт до 15 февраля. В случае необходимости сроки будут продолжены. Есть понимание с китайской стороны», - отметил Батыржан Байжуманов.

Ранее сообщалось, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 2 февраля в связи с празднованием китайского Нового года.

Решение временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос» в целях профилактики распространения коронавируса озвучил 26 января Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Вместе с тем Министерство здравоохранения РК усилило санитарно-эпидемиологический контроль на границе Казахстана и Китая.