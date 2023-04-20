«Хоргос» возобновит работу с 24 апреля

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит свою работу 24 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

«Прошло уже более трех лет, как МЦПС «Хоргос» приостановил свою деятельность в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра.

МЦПС «Хоргос» возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года», - сказано в сообщении акимата Жетысуской области.