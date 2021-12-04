Хореографическую драму «Шехерезада» и спектакль «Шопениана» представит «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в рамках сотрудничества двух театров 6 и 7 декабря балетная труппа «Астана Опера» выступит на сцене «Астана Балет». Программа двухдневных гастролей, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан, включает в себя одноактные спектакли М. Фокина «Шопениана» на музыку Ф. Шопена и «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова, а также Гала-балет с участием ведущих солистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

В первый день гастролей взыскательных зрителей «Астана Балет» ждет знакомство с жемчужиной репертуара театра – одноактным балетом на музыку Ф. Шопена под названием «Шопениана». Зарисовка, сочиненная хореографом Михаилом Фокиным в далеком 1908 году, обрела новую жизнь спустя 110 лет на сцене «Астана Опера». Легкая, задумчивая, неземная – такими словами можно описать действо, поставленное художественным руководителем балетной труппы «Астана Опера», народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой.

Ассистентами балетмейстера-постановщика выступили Заслуженный артист России Константин Заклинский и Елена Шерстнева. Уникальные декорации и костюмы были воспроизведены на основе эскизов Александра Бенуа и Ореста Аллегри. Сценограф Виктор Караре и художник по костюмам Арасель Досмуратова передали атмосферу балета начала XX века.

Свежее и воздушное произведение на бессмертную музыку Фридерика Шопена исполнят Олжас Тарланов (Юноша), Гульназ Жанаева (Прелюд), Молдир Шакимова (Одиннадцатый вальс). Седьмой вальс впервые будет танцевать Анастасия Заклинская.

Совсем другой характер у постановки «Шехеразада», которую «Астана Опера» представит во второй день гастролей на дружественной сцене «Астана Балет». Вдохновением для яркого и страстного произведения на музыку симфонической сюиты Н. Римского-Корсакова послужили сказки «Тысячи и одной ночи». Сценарий Михаила Фокина был реконструирован Народным артистом России Андрисом Лиепа. Декорации и костюмы на основе эскизов Льва Бакста, художник-постановщик – Анатолий Нежный, художник по костюмам Елена Нецветаева-Долгалева.

7 декабря в «Астана Балет» появится уникальная возможность увидеть на сцене заслуженного деятеля Казахстана Бахтияра Адамжана, который в силу востребованности много выступает за границей. Он исполнит партию Золотого раба в «Шехеразаде». С дебютом в роли Зобеиды выступит заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. Главный евнух – Олжас Махамбеталиев, Шахриар – Жанибек Иманкулов, Шахезман – Ильдар Шакирзянов.

Одноактная хореографическая драма «Шехеразада» была показана театром «Астана Опера» на сценах разных стран, нашла своих поклонников в Москве и других городах.

Кроме удовольствия созерцать одноактные балеты поклонники хореографического искусства, пришедшие 6 и 7 декабря в «Астана Балет», смогут насладиться разнообразной программой Гала-балета. Будут показаны па-де-де, дуэты и трио из классических и современных постановок. В программе выступят Бахытгуль Испанова, Данияр Жуматаев, для которых выступление в Трио из балета «Фея кукол» Й.Байера в хореографии С.Легата и Н.Легата станет первым. Кроме того, дебют состоится у Жаксылыка Саукымбекова в дуэте из балета «Призрачный бал» на музыку Ф.Шопена, хореография Д.Брянцева.

Свое творчество зрительской аудитории будут дарить и заслуженные деятели Казахстана Бахтияр Адамжан, Айгерим Бекетаева, Мадина Басбаева, Гаухар Усина, Анель Рустемова, Еркин Рахматуллаев, а также Арман Уразов, Олжас Тарланов, Серик Накыспеков, Шугыла Адепхан, Аделина Тулепова, Жанибек Ахмедиев, Диас Курмангазы. Вечер завершится дуэтом из балета «Бетховен – Бессмертие – Любовь» в хореографии Р.Ребека, в исполнении Далера Запарова и Анастасии Заклинской, для которой это будет дебютное выступление.

Стоит отметить, что Гала-балет, а также «Шехеразаду» солисты балетной труппы «Астана Опера» совсем скоро покажут жителям южной столицы во время гастролей в Алматы 21 и 22 декабря.