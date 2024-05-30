Хореографы, актеры, музыканты и режиссеры - 1205 человек выпустят творческие вузы РК в 2024 году

Министерством культуры и информации РК ведется подготовка творческих кадров в 10 учебных заведениях. Знания в них получают более 10 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Организации высшего и послевузовского образования:

Казахская национальная академия искусств имени Т.Жургенова; Казахская национальная академия хореографии; Казахский национальный университет искусств; Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Колледжи: Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж.Елебекова; Алматинское хореографическое училище имени А.Селезнева; Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева; Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского.

Школы: РССМШИ для одаренных детей имени К.Байсеитовой; РКСМШИ для одаренных детей имени А.Жубанова. Одним из приоритетных направлений МКИ РК является качественная подготовка кадров, которая будет влиять на конкурентоспособность и востребованность работников культуры.

2428 педагогов учебных заведений МКИ ведут подготовку по 223 образовательным программам, в том числе 4 ВУЗа готовят по 148 образовательным программам, колледжи по 75.

В 2023-2024 учебном году получат дипломы высших учебных заведений 1205 выпускников (искусствоведение - 59, хореография - 6, актерское искусство - 85, сценография - 51, вокальное искусство - 21, режиссура кино и ТВ - 16, режиссура театра - 20, арт-менеджмент - 8, операторское искусство - 7, режиссура анимации - 28, медиажурналистика - 19, скульптура - 9, грим театра и кино - 12, монументальная живопись - 2, педагогика хореографии - 15, композиция - 7, инструментальное исполнительство - 8, дирижирование - 14, оркестровое дирижирование - 15, музыковедение - 32, режиссура неигрового кино - 11, традиционный жыр (айтыс) - 8).

Ещё 658 выпустили колледжи (артистов драматического театра - 61, артистов театра кукол - 20, артистов цирка - 14, артистов хора - 23, преподавателей детских музыкальных школ - 8, художников-скульпторов - 9, художников-декораторов - 5, графических дизайнеров - 4, хореографов - 28, артистов ансамбля танца - 42, обучают вокальному искусству - 15, звукооператорскому мастерству - 6, хоровое дирижирование - 13).