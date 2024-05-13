Хореограф для особенных детей из Караганды

Карагандинский хореограф Шахнур Мусин бесплатно обучает детей с ограниченными возможностями. Главное отличие от других пар состоит в том, что особенные детки выходят на танцпол в паре с родителями, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Шахнура Мусина

Два года назад Нургуль Журкабаева записалась на уроки танца. Здесь она учится бальным танцам вместе с сыном Коркемом. За короткое время они успели поучаствовать в нескольких конкурсах и стать призерами. Хотя сначала были страхи и сомнения, а теперь сын с нетерпением ждет дни репетиций.

— Мы были в разных кругах. За 16 лет повидали много проблем. А здесь нам очень понравилось то, как тут работают с детьми. Даже если у нашего хореографа нет определенного образования по работе с особенными детьми, широта его сердца очень притягивает детей. Каждую неделю ждем, дети тоже ждут. Дети тоже знают в какой день будет репетиция. Это уже третий танец, который мы разучиваем в этом году. Первый был вальс, затем чачача, а сейчас полонез — это просто прекрасный танец», — говорит мама особенного ребенка Нургуль Журкабаева

Диагноз 10-летнего Алишера — аутизм. По словам матери, танец очень помог ему адаптироваться в обществе. Вести себя, слушать хореографа. Хотя подчиняться дисциплине поначалу было очень сложно. ​

— Конечно, не без проблем. Он может как убежать со сцены, так и не танцевать. Во время конкурса родители все вместе волновались. Но, к счастью, этого еще не произошло. Конечно, вначале было и недоверие, и страх. Мы волновались, сможем ли мы. Но со временем дети показали, что могут выступать на публике — говорит мама особенного ребенка Анара Абишева

Основная профессия Шахнура Мусина — экономист. Тем не менее с 7 лет он на сцене, чемпион Казахстана по бальным танцам, обладатель Кубка мира. Более десяти лет преподает танец в качестве хореографа. Первоначально он обучал людей с ограниченными возможностями в колясках. Сейчас в группе есть дети с расстройством аутистического спектра и слабовидящие люди. Дети не только вдохновляли его, но и показывали, что такое безупречная любовь.

— Если ребенок с аутизмом любит танцы, он будет делать все возможное во время подготовки. Слушает тебя, с нетерпением ждет каждой репетиции. Иногда мамы говорят, что ребенок повторяет мое имя сто раз в неделю, это показывает, что он хочет прийти на танец. Любовь к танцу, ко мне ценнее тысячи благодарностей. Это прекрасное чувство — чувствовать эту безупречную любовь. Я бы сказал, что для меня это очень дорогое чувство — говорит хореограф Шахнур Мусин.

Фото: Шахнура Мусина

​В танце нет границ. Это жизненная позиция Шахнура Мусина. Сейчас в его группе 4 особенные пары. Однако, по словам хореографа, танцы с незнакомцем помогают им быстрее адаптироваться в обществе. Для этого в ряды приглашают волонтеров, желающих принять участие в танце. Подготовка проводится раз в неделю каждую субботу во Дворце горняков Караганды.