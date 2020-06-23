Хор ДП ВКО подготовил онлайн-концерт ко Дню казахстанской полиции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ- В Усть-Каменогорске в честь Дня полиции и 10-летию создания творческий коллектив хора департамента полиции ВКО организовал гала-концерт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В связи ограничениями, введенными в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, концерт был подготовлен для доступа в режиме онлайн. Помощь в съемке оказали сотрудники пресс-службы департамента полиции ВКО.

Концерт записан в одном из самых живописных мест областного центра. На обновленном в этом году комплексе государственный символов на вершине горы стражи порядка исполнили классические произведения, а также патриотические песни для всех жителей страны.

«За десять лет существования наш певческий коллектив собрал большой репертуар, в котором есть место не только патриотическим, но и эстрадным песням. Полагаем, наш концерт придется по душе не только полицейским, но практический любому ценителю искусства», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.





23 июня полицейские всей страны получают поздравления с профессиональным праздником. Отличившиеся на службе стражи порядка поощрены ведомственными наградами. Среди награжденных те, кто участвовал в спасении граждан при пожаре и те, кто раскрыли особо тяжкие преступления.

Приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Е.Тургумбаева трое сотрудников полиции Восточного Казахстана досрочно получили очередные офицерские звание, двое отмечены медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», 5 сотрудников поощрены нагрудными знаками «Ішкі істер органдарының үздігі», 11 сотрудникам вручены почетные грамоты и благодарственные письма главы МВД РК.

Кроме того, около 300 сотрудников поощрены приказом начальника ДП области.





Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО