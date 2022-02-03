+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Холодолюбивые деревья начали высаживать в Актау

3 Февраля 2022 22:40
Поделиться:
Холодолюбивые деревья начали высаживать в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году планируется высадить 3500 саженцев. В настоящее время высажено около 300 из них. Это хвойные, айлант, ясень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана
В столичных районных акиматах продолжается прием заявок на участие в проекте «Бюджет народного участия» Один куст саксаула удерживает 4 тонны песка - как в Жамбылской области борются с опустыниванием Названы основные недостатки в планировании городского пространства в Казахстане

В целях эффективного использования средств, выделенных на озеленение, в соответствии с поручением акима области Нурлана Ногаева специалисты в январе разработали план и подобрали растения, наиболее подходящие для климата города.

Саженцы хвойных деревьев, а также айланта и ясеня выращиваются и адаптируются в эспериментальном Ботаническом саду Актау и высаживаются с почвой.

«В Мангистау в течение года сохраняется температура воздуха выше +10°C. Прогноз погоды на февраль днем составляет +5 - +12°C. Это время подходит для высадки хвойных растений, а также для тех типов деревьев, которые любят холод. Они выращены в Ботаническом саду и имеют большую вероятность приживания, так как высаживаются с почвой»,- говорит директор Мангистауского эспериментального Ботанического сада Акжунус Иманбаева.

Поливом, уходом за саженцами будет заниматься ГКП «Акбота».

Напомним, в Актау посадят 25 тысяч деревьев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана
В столичных районных акиматах продолжается прием заявок на участие в проекте «Бюджет народного участия»
Один куст саксаула удерживает 4 тонны песка - как в Жамбылской области борются с опустыниванием
Названы основные недостатки в планировании городского пространства в Казахстане
Популярное
1 Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима
2 Как реорганизуют структуру КНБ РК
3 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
4 Новая птицефабрика заработала в Акмолинской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
6 Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК
Читайте также
Строительство атомной станции – вопрос очень тонкий - Болат Акчулаков
Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море
Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Новая птицефабрика заработала в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив