Холодную воду отключат в двух районах Алматы 2 и 4 июня

В южной столице временно отключат подачу холодной воды 2 и 4 июня. По словам пресс-службы компании «Алматы Су», в эти дни на сетях холодного водоснабжения проводят плановые работы, из-за чего ожидаются кратковременные ограничения в подаче воды в период с 08.00 до 20.00.

2 июня подачу ограничат потребителям в контуре улиц Абая, Тургут Озала, Карасай батыра и озера Сайран.

4 июня воды не будет у горожан, проживающих в контуре улиц Раймбека, Немировича-Данченко, Рыскулова и Крылова.