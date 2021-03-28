Холодную воду отключат в трех районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в нескольких районах Алматы на день отключат от холодной воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу ГКП «Алматы Су» в сети Facebook.

«29 марта с 9 до 14 часов временно будет приостановлена подача холодной воды потребителям, расположенным на территории Медеуского района в контуре улиц Байжанова — Кажимукана — Назарбаева. Алмалинском районе Алматы временно не будет подаваться холодная вода в жилые дома и иные объекты в контурах улиц:

— 31 марта с 9 до 18 часов — Курмангазы – Шевченко – Наурызбай батыра – Сейфуллина;

— 1 апреля с 9 до 18 часов — Макатаева – Райымбека – Желтоксан – Сейфуллина.

1 апреля с 9 до 18 часов холодное водоснабжение ограничат зданиям, расположенным на территории Жетысуского района в контуре улиц Райымбека – Сейфуллина – Тобаякова (Ж/Д) – Абылай хана», - говорится в сообщении организации.





Вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.