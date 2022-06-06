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    13:03, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Холодную воду отключат в ряде микрорайонов Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холодной воды почти сутки не будет в нескольких жилых массивах мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКП «Алматы су».

    «8 июня с 01:00 часов ночи до 22:00 часов ночи будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные на территориях микрорайонов Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7», - гОворится в сообщении.

    Как пояснили в «Алматы су», временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района Алматы.


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