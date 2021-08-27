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Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
27 Августа 2021 20:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в Ауезовском районе Алматы отключат от холодной воды на сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«31 августа с 9:00 до 18:00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов Алмас, Астана, Атамекен, Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7, а также в мкр. Достык в контуре улиц Шаляпина- Яссауи - Момышулы - проектируемая Абая, - сообщили в ГКП «Алматы су».
Как объяснили в ведомстве, вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения.
На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.
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