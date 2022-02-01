Новости
Холодную воду частично отключат в Атырау
1 Февраля 2022 14:55
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырау предупредили о частичном отключении холодной воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Новости по темеВ Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины За прошлый год в Атырау выявили 47 ВИЧ-инфицированных В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших
«Коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» сообщает, что 2 февраля 2022 года с 10.00 часов до 18.00 часов будет частично прекращена подача холодной воды. Воды не будет во всех жилых домах и объектах по улице Нарембаева, а также в теплопунктах №2, 3 и 5, в микрорайоне Нурсая.
Связано это с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе Д-560 миллиметров на пересечении проспекта Елорда и улице Нарембаева»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 1,1 млн казахстанцев получили соцвыплаты из ГФСС в прошлом году
- Вопрос существования НПП «Атамекен» подняли на встрече по трансформации палаты
- Свыше 600 ОСИ создано в Алматы
- Трамадол изъяли у двух жителей Кокшетау
- Дефицит кадров испытывает отрасль культуры СКО
- Новые элементы сервисной модели полиции внедрят на базе столичного района «Сарыарка»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047