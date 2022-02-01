Холодную воду частично отключат в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырау предупредили о частичном отключении холодной воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» сообщает, что 2 февраля 2022 года с 10.00 часов до 18.00 часов будет частично прекращена подача холодной воды. Воды не будет во всех жилых домах и объектах по улице Нарембаева, а также в теплопунктах №2, 3 и 5, в микрорайоне Нурсая.

Связано это с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе Д-560 миллиметров на пересечении проспекта Елорда и улице Нарембаева»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.