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    19:32, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Холодильные установки для хранения вакцины Pfizer закупят в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Холодильные установки закупят в Актобе для хранения вакцины Pfizer. Об этом рассказали представители управления здравоохранения на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя лечебного отдела управления здравоохранения Бакыт Тулкибаевой, в ноябре ожидается поставка вакцины Pfizer для вакцинации детей, беременных и кормящих. По плану необходимо провакцинировать ею более 46 тысяч детей в возрасте от 12 лет и 4 тысячи беременных. Согласно требованиям, вакцина должна храниться при температуре -80 градусов. В связи с этим будет закуплено специальное холодильное оборудование.

    «Будут закуплено холодильное оборудование для хранения вакцины Pfizer. Вакцина будет храниться в лечебных учреждения, а не в центре крови», - прокомментировала Б.Тулкибаева.

    На сегодняшний день в инфекционных стационарах области находится более 250 больных КВИ, 28 человек в реанимации.

    «В инфекционных стационарах области находится 256 больных, в том числе в Актобе - 187, а в районах - 69 человек. В реанимационных отделениях - 28 человек, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 23 актюбинца. 29 беременных находятся под наблюдением, в том числе 20 человек на стационарном лечении. Что касается детей - 48 человек под наблюдением, в стационарах - трое детей, у всех состояние средней тяжести», - сказала Б.Тулкибаева.

    Благодаря снижению заболеваемости КВИ в области уменьшилась нагрузка на инфекционные койки, развернуты карантинные стационары, но они пустуют.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Актюбинская область
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