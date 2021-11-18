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Холодильное оборудование для вакцины Pfizer закуплено в Актобе

18 Ноября 2021 20:44
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Холодильное оборудование для вакцины Pfizer закуплено в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе закуплено холодильное оборудование для вакцины Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, вакцина Pfizer хранится при низких температурах -60-90 градусов. Данная вакцина американского производства, предназначенная для вакцинирования детей, беременных и кормящих женщин, пока не поступила в Актюбинскую область.

Как сообщили в управлении здравоохранения, для вакцины закуплено оборудование на средства резервного фонда в сумме 14 млн тенге.

«Закуплено специальное оборудование только для хранения вакцины Pfizer. Это 2 единицы морозильников HAIER DW-86L728ST ультра-низкой температуры. Они получены 10 ноября на средства резервного фонда на сумму более 14 млн тенге», - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Айгуль Куштаева.

По ее словам, как только вакцины Пфайзер поступят в Актобе, они будут храниться в данных морозильниках на областном складе. Оттуда вакцины будут передавать в городские и районные больницы, где препарат может храниться 31 день при температуре 2-8 градусов.

«Вакцины Пфайзер будут храниться на областном складе при температуре -90-60 градусов. Для этого на склад и были закуплены морозильники. Вакцина в городских, районных больницах может храниться 31 день при температуре 2-8 градусов», - сказала Айгуль Куштаева.

По данным сайта coronavirus.kz, на 18 ноября в Актюбинской области было вакцинировано первым компонентом 347 тысяч человек, вторым компонентом – 321 914 человек.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Самал Ендибаева

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