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Холерный вибрион обнаружили на одном из рынков в Ухане
15 Июля 2022 09:00

Холерный вибрион обнаружили на одном из рынков в Ухане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Холерный вибрион обнаружен в отделах продаж речной продукции на рынке Байшачжоу города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Об этом пишет The Paper со ссылкой на заявление местного центра по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации издания, в ходе отбора проб на возбудителей кишечных инфекций в отделах продаж речной продукции на рынке Байшачжоу в г. Ухань в эту среду обнаружены положительные результаты на холерный вибрион.

Отделы рынка Байшачжоу временно закрыты. Холерный вибрион, выявленный на речной продукции в этих отделах, не вызвал заражения персонала рынка.

Отмечается, что обнаруженные положительные пробы на холерный вибрион на рынке Байшачжоу не имеют отношения к недавнему зарегистрированному случаю заболевания холерой у студента Уханьского университета.

Как ранее сообщалось, в этот понедельник первый случай заражения человеком холерой подтвердили в городе Ухане китайской провинции Хубэй.

Новых случаев заболевания холерой в Ухане не выявлено.





Фото: st1.uvnimg.com



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Автор:
Корреспондент
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