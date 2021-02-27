Холдинги «Байтерек» и «КазАгро» подписали договор о присоединении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководители холдингов «Байтерек» и «КазАгро» Айдар Арифханов и Ербол Карашукеев подписали передаточный акт и договор о присоединении, передает МИА «Казинформ».

Утверждение передаточного акта планируется 15 марта текущего года.

«В судьбоносный год для нашей страны – в год 30-летия Независимости Казахстана, наш холдинг «Байтерек» продолжит свою работу уже будучи единым, мощным государственным холдингом с новыми функциями. Перед нами стоят большие задачи. Расширяется количество государственных программ, реализацией которых займется наш холдинг. В первую очередь, это госпрограмма развития агропромышленного комплекса. Наша задача, чтобы процесс присоединения происходил максимально безболезненно, и наши аграрии не почувствовали этого перехода. Все задачи, которые стояли перед «КазАгро», в том числе весенне-полевые работы, поддержка животноводства, растениеводства и другие, переходят к нам и не останутся без внимания. Мы приложим все свои усилия для эффективной и качественной работы», - сказал Айдар Арифханов.

Напомним, холдинг «Байтерек» в рамках исполнения пункта 52 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» проводит мероприятия по созданию единого института развития путем присоединения к себе холдинга «КазАгро». Также планируется сокращение портфельных компаний с 14 до 7, и с последующей корректировкой штатной численности.

В настоящее время приняты все необходимые корпоративные решения по реорганизации, завершена работа по инвентаризации активов холдинга «КазАгро».