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Холдинг «Зерде» объявил о своей ликвидации
17 Августа 2022 21:28

Холдинг «Зерде» объявил о своей ликвидации

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» разместил на своем сайте объявление о ликвидации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт холдинга.

«АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (БИН: 080940016280) сообщает о своей ликвидации», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления и указывается адрес и телефоны.

Ранее сообщалось, что в апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде».

5 августа 2022 года Правительством РК принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Также сообщалось, что ликвидация холдинга «Зерде» позволит сэкономить около 3 млрд тенге в год.


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