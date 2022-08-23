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Холдинг «Байтерек» заключил сделку о покупке «Сбербанка Казахстан»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Августа 2022, 16:23
Холдинг «Байтерек» заключил сделку о покупке «Сбербанка Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Сбербанк».

Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и много лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

Профессиональная команда сотрудников Сбербанк Казахстан, накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу.

Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.


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