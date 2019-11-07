Холдинг «Байтерек» участвует в Шанхайской импортной выставке

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в составе казахстанской делегации во главе c первым заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК Алиханом Смаиловым принимает участие во второй Шанхайской импортной выставке, которая проходит с 5 по 20 ноября в Национальном выставочном центре в городе Шанхай (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

- Для холдинга «Байтерек» важно участие в Шанхайской импортной выставке, потому что эта площадка является хорошей возможностью для привлечения инвестиций, налаживания бизнес-контактов, а также наращивания экспортных возможностей Казахстана. Эксперты говорят, что в течение следующих пяти лет Китай импортирует продукцию и услуги на более чем 10 триллионов долларов США. Каждому предприятию в мире предоставляется уникальный исторический шанс для входа на огромный китайский рынок. Кроме того, мировой крупный бизнес также будет здесь в эти дни: в выставке принимают участие предприятия из более чем 100 стран, - отметил заместитель Председателя Правления Холдинга Рустам Карагойшин.

На выставке развернут национальный павильон Казахстана площадью более 250 квадратных метров, в создании которого принял участие холдинг «Байтерек». Холдинг и его дочерняя организация АО «ЭСК «KazakhExport» представили в павильоне свои стенды с информацией о деятельности и возможностях компаний.





- Мы проводим презентацию инструментов Холдинга, рассказываем о наших возможностях, продвигаем казахстанских экспортеров, которые являются нашими клиентами, будем налаживать партнерские связи со странами-участниками, - подчеркнул Рустам Карагойшин.

Казахстанский павильон посетил Председатель Банка Китая Лиу Лианж, который отметил, что Шанхайская выставка является эффективной площадкой для развития сотрудничества между компаниями Казахстана и Китая.





В ходе выставки подписан Меморандум между АО «ЭСК «KazakhExport» и компанией «Hunan Zhonghong Investment Management Co., Ltd», направленный на продвижение товаров казахстанского производства в провинции Хунань на сумму 10 млн долларов США.





Церемония подписания состоялась с участием вице-мэра народного правительства города Сянтань Ян Инцзе.





Также подписан Меморандум между АО «ЭСК «KazakhExport» и «Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd» о продвижении товаров казахстанского производства в провинции Хубэй. Подписание состоялось в присутствии министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова и вице-мэра города Ухань Сюй Хунлань.





В рамках выставки прошла встреча представителей Холдинга с Председателем Банка Китая в Казахстане Лю Вэем, на которой обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.





Казахстанский павильон пользовался большим интересом со стороны китайских бизнесменов.





Бизнесмен из города Сиань провинции Шэньси господин Лю выразил мнение, что китайские компании заинтересованы в инвестировании стран Центральной Азии, Балканского полуострова и Кавказа. При этом одним из самых выгодных и привлекательных ими рассматривается Казахстан, поскольку Правительство РК проводит сравнительно эффективную политику по привлечению инвестиций и созданию благоприятной среды для ведения бизнеса.





Напомним, Национальный павильон Казахстана представлен крупными компаниями, включая АО «НУХ «Байтерек» и его дочернюю организацию АО «ЭСК «KazakhExport», ФНБ «Самрук-Казына», НК «Kazakh Invest», МФЦА, «ЦРТП «Qaztrade», АО «КазахТуризм», МЦПС «Хоргос» для презентации возможностей страны в сфере инвестиций, торговли, бизнеса и туризма.