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Холдинг «Байтерек» создает Общественный совет

23 Апреля 2021, 12:45
Холдинг «Байтерек» создает Общественный совет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холдинг «Байтерек» начинает работу по созданию Общественного совета в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В связи с этим объявляется конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета на безвозмездной основе в количестве семи человек (двое из них - представители Холдинга), а также наблюдателей без права голоса, являющихся представителями неправительственных организаций, СМИ, госорганов, международных организаций.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе, в течение пяти календарных дней со дня размещения данного объявления, подают нарочно или направляют на электронный адрес Холдинга следующие документы:

Для потенциальных членов Рабочей группы по формированию Общественного совета Холдинга:

1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Рабочей группы по данной форме (шаблон прилагается);

2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены Рабочей группы;

3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;

4) копию удостоверения личности гражданина РК.

Для потенциальных наблюдателей из числа представителей НПО, СМИ, госорганов и международных организаций:

1) заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета по данной форме (шаблон прилагается).

Документы кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, принимаются на e-mail: hrd@baiterek.gov.kz. В теме письма просьба указать «Член Рабочей группы по формированию Общественного совета» либо «Наблюдатель на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета».

Почтовый адрес: Z05T3Е2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 55А, блок B.

Контактный телефон: +7 708 999 43 99, +7 701 743 99 07.

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