Холдинг «Байтерек» совместно с сингапурской компанией инвестирует в здравоохранение ЦА

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» принял участие в Казахстанско-сингапурском бизнес-форуме, передает агентство Kazinform.

В своем выступлении председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин подчеркнул стратегическую важность углубления сотрудничества в ключевых областях: инвестицях, финансах и инновациях.

Фото: АО «НУХ «Байтерек»

Он также выразил готовность холдинга «Байтерек» выступать в роли стратегического партнера для сингапурских компаний, заинтересованных в реализации проектов на территории Казахстана. Особое внимание было уделено возможностям для совместной работы в сферах финансовых технологий, зеленой энергетики и сельскохозяйственного сектора.

На форуме обсуждались вопросы развития двусторонних экономических отношений, а также возможности для создания совместных предприятий и развития прямых инвестиций.

Председатель холдинга также принимал участие в ряде двусторонних встреч с ведущими бизнес-лидерами Сингапура, включая представителей компаний Surbana Jurong, Sovico, Indorama, а также Temasek Holdings.

В рамках Казахстанско-сингапурского бизнес-форума АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» через свою дочернюю организацию, АО «Qazaqstan Investment Corporation», и сингапурская компания Forebright Capital Asia Private Limited подписали инвестиционное соглашение. Оно касается создания совместного фонда, нацеленного на инвестирование в передовые проекты в области мультиомиксных технологий и синтетической биологии.

Фото: АО «НУХ «Байтерек»

Данный фонд сосредоточит усилия на исследованиях в области профилактики и контроля врожденных дефектов, комплексном скрининге новорожденных. Географический охват фонда предусматривает страны Ближнего Востока, Европы и Азии, с особым акцентом на Казахстан.

Подписи под документом поставили председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин и председатель правления Forebright Capital Asia Private Limited Лю Ченг.

— Сегодняшнее соглашение о создании фонда является примером нашей стратегии инвестирования в глобальные инновации и партнерства. Пользуясь случаем, призываю сингапурский бизнес к укреплению и расширению нашего сотрудничества. Холдинг «Байтерек» готов выступать в качестве надежного партнера для бизнес-инициатив между Казахстаном и Сингапуром, — подчеркнул Рустам Карагойшин.

В рамках соглашения также планируется проведение образовательных программ для медицинских работников и исследователей Казахстана, а также стажировок для казахстанских студентов и магистрантов в сфере здравоохранения.